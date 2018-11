Isabel Pantoja discute con la pescadera del Mercadona: “Voy a denunciar a la ‘feona’ esa”

Isabel Pantoja vuelve a ser la reina de los supermercados. Si la última vez se hizo un bocadillo de chóped con todo su arte, esta vez la polémica es distinta. Su última compra en un súper ha desatado un cara a cara con la pescadera. No sabemos si lo que quería era salmón fresco o medio rape, pero sí hay pruebas de que la ha llamado ‘feona’.

[Leer más: La polémica más absurda: Isabel Pantoja y el bocata de chóped de la discordia]

A falta de pan, buenas son tortas

La tonadillera se paseaba por el supermercado con su carro bastante lleno en compañía de ‘El Tato’, que por lo que vemos, lleva alguna barra de pan. No sabemos si será para hacerse un bocadillo de chóped, pero los tres carros que ha llenado han rondado los 700 euros. La compra para 2 meses ya la tiene hecha.

Comida enlatada

Los testigos del supermercado han tenido a la artista controlada. Sabiendo todo lo que se ha llevado, no podía faltar la fabada. Se ve que Isabel Pantoja a veces no tiene tiempo para cocinar. También la han visto en la sección de cosmética probando varios productos. Ante las constantes grabaciones de su intimidad, la tonadillera se estaba cargando poco a poco, hasta que estalla en la pescadería.

Enfrentamiento entre merluzas

Al llegar a la sección de pescadería, Isabel Pantoja se enfrenta a la pescadera y arremete contra ella. Según las personas presentes, estaba algo agresiva: “Le dijo que le iba a pegar dos guantazos”, afirma una testigo a uno de los periodistas de Sálvame. “Voy a tener que denunciar a esa que está ahí. En tres minutos denuncio, a la feona esa”, dijo la artista. Las palabras de la tonadillera retumban entre las estanterías del supermercado. Alzando la voz, los testigos han podido presenciar el conflicto. ¿No habría rape, o es que realmente la acosaba con la cámara?

Pantoja VIP

La frase “por esta caja por orden de cola” parece que no va con la artista. La alfombra roja se extiende ante los cajeros para que ella pase con su compra, que eran 3 carros bien llenos que parecía una cabalgata. Una testigo afirma: “Ella no se puso a la cola. Abrieron una caja para ella”.

No me vas a grabar más

Las imágenes las grabó un cliente que argumentó que la pescadera intentó en varias ocasiones fotografiar a la artista. Ante la insistencia de grabarla, ella respondió y se produjo el encontronazo. “Déjame vivir, por dios”, le dice Isabel según los testigos.

Anabel Pantoja la defiende

Para Anabel la polémica tiene explicación. Ella, que conoce bien a su tía, probablemente haya discutido con la pescadera porque la haya estado grabando: “Si se pone así, es porque esa persona estaría grabándole en su cara. Ya te digo yo que es ese motivo”, donde recalca que no es porque no le haya gustado el pescado. “Mi tía no se levanta por la mañana, llega a un supermercado y le llama feona a la pescadera”, apunta. Lo bueno de esto, es que al llevarse 3 carros bien llenos, probablemente no vuelva por ahí en mucho tiempo.

Más contenido .....