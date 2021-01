La tonadillera ha enviado a unos amigos para que recuperaran el vehículo que le había regalado a su hijo para que pudiera llevar a sus nietas al colegio.

La guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja parece que está lejos de llegar a su fin. Día a día, la brecha entre madre e hijo está cada vez más abierta, a pesar de que el DJ intentara un acercamiento con la tonadillera para arreglar las cosas. Después de que el marido de Irene Rosales confirmara en ‘Viva la vida’ que la cantante le había dejado claro que ya no eran familia, la jueza de ‘Idol Kids’ ha asestado su último golpe contra su pequeño del alma. Un movimiento que no solo ha afectado de lleno al joven sino que afecta de forma directa a sus dos nietas, Ana y Carlota.

Según ha avanzado José Antonio Avilés e Irene Rosales se ha encargado de confirmar en ‘Viva la vida, Isabel Pantoja le ha quitado a Kiko Rivera el coche que ella mismo le regaló a su hijo para que este pudiera utilizarlo para moverse con sus tres hijos. En concreto, tal y como ha explicado la colaboradora del programa de Telecinco, un matrimonio muy amigo de la tonadillera se ha desplazado hasta Castilleja de la Cuesta (localidad en la que vive Kiko Rivera) para pedirle las llaves al al DJ y recoger así el vehículo en nombre de la cantante para llevárselo a Cantora.

Irene Rosales y Kiko Rivera ya esperaban que se produjera ese movimiento. Según ha comentado la que fuera concursante de ‘GH DÚO’, el DJ no reacciono de ninguna manera puesto que no utilizaban el vehículo y les daba cierta pena que estuviera aparcado y sin tocar. Eso sí, la joven ha querido dejar muy claro que fueron ellos los que dieron la entrada para comprar el coche con el dinero que había ganado el matrimonio en sus respectivos trabajos. «Isabel dijo que nos lo regalaba como regalo para sus nietos y así podíamos movernos y demás», deja claro.

Los últimos movimientos de Isabel Pantoja

En las últimas semanas, Isabel Pantoja y sus planes de marcharse a México para poner distancia han ocupado todos los titulares de la crónica social. En concreto, es una idea que la propia tonadillera contó a su buena amiga Mariana Seoane, una conocidísima actriz y cantante mexicana, y se haría efectiva una vez que su madre, doña Ana, ya no estuviera con ellos. Sin embargo, a pesar de que parece que permanece en silencio, lo cierto es que está en contacto con José Antonio Avilés.

Tal y como ha contado el propio colaborador de ‘Viva la vida’, la que fuera concursante de ‘Supervivientes 2019’ se habría puesto en contacto con él para que le facilitara un documento que tendría relación con la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en la que se especifica que Isabel Pantoja no tendría que entregar los enseres de Paquirri a Fran y Cayetano Rivera. Así, la tonadillera, según cuenta Avilés y confirma Emma García, le habría escrito por WhatsApp para pedírselo. «Hola rey«, es el primer mensaje que la cantante mandó y que el programa ha desvelado.

Kiko Rivera, centrado en su propia felicidad

Kiko Rivera tiene las miras puestas en el nuevo año que ha entrado. En concreto, hace unas semanas el DJ confirmaba que esperaba que el 2021 fuera un poco mejor que anterior. El hijo de Isabel Pantoja está centrado en encontrar su propia felicidad junto a todas aquellas personas que quiere para dejar atrás todo lo malo y a aquellas personas que le hacen mal. «No olvido a mi madre de la noche a la mañana, estoy molesto y no me apetece verla y mucho menos si ella no pone interés. Ella lo que ha dicho a terceras personas es que ya no somos familia. Si no quiere hablar conmigo… el que no quiere hablar con ellos soy yo», sentenciaba el pasado 2 de enero.

El DJ no quiere ir a Cantora porque solo quiere estar rodeado de la gente que le quiere y ha mostrado su enfado por el hecho de que su madre no muestre tampoco interés por sus nietos. «Tengo tres hijos maravillosos y si alguien no los quiere…una abuela que no ve a sus nietas y que ellas pregunten por su abuela… No ha habido ni una felicitación de año para las niñas…», lamentaba. Asimismo, aprovechando la ocasión, Kiko Rivera ha dejado claro que mantiene una buena relación con Asraf y ha confirmado que Isabel Pantoja no ha estado sola en el último día del año: «Mi madre ha pasado una Nochevieja feliz con amigos«.