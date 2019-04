Isabel Pantoja manda un mensaje de apoyo a su hijo Kiko Rivera

Kiko Rivera y María Jesús Ruiz están viviendo sus últimas horas en la casa de Guadalix. Los finalistas pensaban que la gala final se celebraba este miércoles, pero no, finalmente la dirección del programa prefirió que tuviera lugar este jueves. Aunque no mantienen una buena relación, Kiko y María Jesús están solos en la casa a la espera de que Jordi González nombre al ganador de la primera edición de ‘Gran Hermano Dúo’.

Mientras llega el momento, son muchos los mensajes que están recibiendo los finalistas desde fuera de la casa. Aunque ellos no están al corriente, los familiares y amigos de ambos están aprovechando cada momento para votar a su preferido, pero también mandan sus apoyos.

El dj, que entró con su mujer, Irene Rosales -expulsada hace apenas unos días-, ha recibido el mensaje de su prima, Anabel Pantoja, que ha sido siempre el apoyo más incondicional de la familia. Y como no podía ser de otra manera, está viviendo con entusiasmo y nerviosismo las últimas horas antes de la final.

El mensaje de Anabel Pantoja a su primo, Kiko

La que no ha querido dejar pasar la oportunidad de apoyar a Kiko es su madre, Isabel Pantoja, que se ha convertido en el personaje de actualidad tras la confirmación de su asistencia a ‘Supervivientes’ como concursante. “Para mí eres el ganador, no sé qué ocurrirá, pero mi campeón eres tú, para mí y toda la familia. También has ganado al darte a conocer a millones de personas que han descubierto el ser maravilloso que eres y siempre has sido. ¡Mucha suerte, mi vida! Te quiero ❤️”, escribía la tonadillera.

Ha compartido su apoyo con una bonita foto de madre e hijo

Kiko Rivera está aislado en la casa de Guadalix hasta la noche del jueves, por lo que no se ha enterado de las últimas noticias que giran en torno a su familia. De hecho, no se ha enterado del bombazo de las últimas semanas, la asistencia de su madre como concursante a ‘Supervivientes’.

Anabel Pantoja ya desveló este miércoles que Kiko Rivera se enterará de la noticia en el plató de ‘Gran Hermano Dúo’, pero que hasta que su madre no se lo cuente, no se lo va a creer.

Anabel Pantoja cree que su primo no se creerá que su madre va a ‘Supervivientes’

¿Estará Isabel Pantoja en el plató para recibir a su hijo?