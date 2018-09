4 Incluso habló de su paso por la cárcel

Isabel Pantoja no reniega de su pasado. Sabe perfectamente los errores que cometió en el pasado y no tiene reparos en hacer alusión a su paso por prisión: “Quiero decir algo, porque no me tengo que defender de nada ya. ¡Ya no me tengo que defender! Lo que se me dijo que hice o que no hice, se pagó, lo pagué y se acabó. Yo he sido la única que lo ha pagado y esa es la verdad, porque para eso tuve que vender mi casa de Madrid”.