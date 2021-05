Isabel Pantoja ha dado un paso atrás en sus declaraciones sobre que el talento no se heredaba, palabras que supuestamente iban dirigidas a Kiko Rivera.

Las palabras de Isabel Pantoja en ‘Top Star’ durante su estreno dieron mucho que hablar. Después de que Risto Mejide le preguntara con cierta intención si creía que los hijos heredaban el talento y ella respondiera que no, las redes sociales se preguntaron si se refería a su hijo, Kiko Rivera. El debate estaba servido y ha sido días después cuando alguien del clan ha aclarado a qué se refería verdaderamente con sus palabras. Anabel Pantoja ha querido explicarlo durante este lunes en ‘Sálvame’ con el fin de zanjar cualquier polémica. «No lo ha dicho por sus hijos. No se refería a sus hijos, ella se refería a ese concursante», ha dicho la colaboradora. De este modo, no aviva la guerra que había abierta entre Kiko y la tonadillera, aunque su relación sea muy difícil que vuelva a existir.

Todo sucedió durante el estreno de Isabel Pantoja en el talent show. Era su retorno a la televisión tras su etapa personal más complicada, sin embargo, la sonrisa fue la protagonista en su vuelta a la pequeña pantalla. Fue Risto, que ejerce de jurado como ella, que durante la actuación de Claudia, la hija de la ex Miss España Raquel Revuelta, preguntó a su compañera si el talento se heredaba. Isabel Pantoja respondía con contundencia: «No». «No hay nada más que decir, señoría», solo atendía a decir el publicista. En un principio las palabras de Isabel Pantoja no tuvieron buena acogida en Kiko, quien de forma impulsiva se pronunció en su perfil de Instagram. «El trabajo dura supera al talento cuando el talento no trabaja duro», señalaba al respecto. Y añadía una breve anotación con la que quedaba claro a quién se estaba dirigiendo: «Nada más que decir señoría».

Tampoco sentó bien a Irene Rosales. Después de reconocer su enfado, así como el de su marido lanzó una indirecta a su suegra. «Mi hija tampoco ha heredado los ojos de su abuelo», una respuesta que dejó atónitos a sus compañeros de televisión. En clara alusión a unas declaraciones que realizó en su día Isabel Pantoja sobre los ojos de su nieta que, según ella, se asemejaban a los de su difunto abuelo, Francisco Rivera ‘Paquirri’. Eso sí, esta no fue la única frase que la audiencia interpretó como un mensaje hace su hijo, con el que saltó la relación por los aires hace ya varios meses. En concreto, la artista dijo que la distancia era el olvido, una frase con la que podría decir cómo se siente después de varios meses sin mantener contacto con él.

Aunque se asegura que Isabel Pantoja ha prohibido hablar de su vida personal durante la grabación de ‘Top Star’, lo cierto es que en sus intervenciones podría dirigirse a su hijo. Comentarios que de manera inevitable generan un gran impacto en los espectadores y en su familia más directa. Habrá que esperar algunos días para saber cuál será su reacción en los posteriores programas, una incógnita que la audiencia está deseando descubrir.