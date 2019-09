Isabel Pantoja no se calla y advierte a Chabelita: «Que no se haga la víctima más»

La ausencia de Isabel Pantoja en el concierto de Chabelita, ahora Isa «Pi», ha causado mucho revuelo. Harta de esto, la tonadillera ha estallado y le ha pedido a su hija que deje de hacerse la víctima.

Isabel Pantoja no se calla

‘Sálvame’ ha analizado el motivo por el que Isabel Pantoja no acudió al primer concierto de su hija. Tras diversas teorías, era la propia tonadillera quien explicaba qué había pasado a través de Raquel Bollo. Y, desde luego, no deja en buen lugar a su pequeña del alma.

Chabelita lo sabía todo

“Sabía los motivos por los que su madre no iba a ir, cuál era la prioridad para ella por encima de todo”, indicaba la tonadillera a través de la colaboradora de ‘Sálvame’.

El dardo envenenado de madre a hija

“Ella sabía que yo no iba a ir, que no se haga la víctima más. Voy a respetarla, lo que ella no hace conmigo”, leía Bollo en nombre de la exconcursante de ‘Supervivientes’.

Doña Ana está delicada de salud

«Que me deje ver a mi nieto»

“No me vale que pongan mis imágenes en la pantalla, lo que me vale es que me deje ver a mi nieto y me deje ver a mi hija”, explicaba claramente la tonadillera.

Raquel Bollo intentó frenar a Isabel Pantoja

“Es normal que estés mosqueada, pero lo que yo pueda decir hoy, puede que mañana no te guste porque es tu hija. Vamos a calmarnos, todo va a ir saliendo poco a poco”, decía Bollo intentando calmar a la tonadillera.

«Dice que cuando se hacen las diferencias con Kiko es porque Kiko no ha permitido que nadie venga a televisión a criticarla e Isa sí lo ha hecho», continuaba la tonadillera.

Chabelita presentó su canción, «Ahora estoy mejor», con sonadas ausencias: la de su hermano y su madre.

