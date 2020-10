La cantante no ha podido escuchar más ataques hacia ella y ha cargado con dureza contra su hijo Kiko Rivera tras su confesión más dura. Isabel Pantoja no termina de entender el motivo que le llevó a hablar de su depresión en televisión y no con su familia.

Isabel Pantoja está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida después de que su hijo, Kiko Rivera, confesara en televisión que tenía depresión. Su llamada al plató de ‘Sábado Deluxe’ ha provocado un aluvión de críticas por lo que dijo a su hijo, y ahora la cantante ha querido aclarar sus palabras en ‘El programa de Ana Rosa’, donde precisamente hablaban de su aparición el pasado sábado.

«Estoy cansada de escuchar tantas mentiras, estoy muy nerviosa. Me enteré de lo de mi hijo por la televisión. Pero sí voy a contar que el día anterior, el viernes, venía a casa a comer con las hijas y quedarse hasta el domingo. No digo que mi hijo tenga o no tenga una depresión. Nadie quiere más a mi hijo, nadie», empezaba explicando para explicar cuál iba a ser el plan inicial de su hijo.

Isabel achaca a su hijo que se haya tenido que enterar de su depresión por televisión

Ha querido dejar claro que ella esperaba que hablara de esta depresión antes con su familia: «Si mi hijo tiene una depresión… quise dar a entender que era posible una curación. ¿No tengo contacto con mi hijo? Es mentira, hablo todos los días. Al igual que llamo a mi hija, que hay veces que tiene más tiempo de hablar. También hablo con mi nuera. A mi me achaquéis porque sea egoísta con mi hijo. Quise darle a entender que por lo que estamos pasando… hay miles de personas con depresión. Amo a mis hijos y mato por ellos no, lo siguiente. Estaba feliz porque iba a venir Kiko con mis nietas. Me llamó para decirme que iba al Deluxe, que no iba a venir. No es cierto que llevo 3 semanas sin saber de ellos», declaraba rotunda ante las críticas.

Isabel Pantoja ha querido declarar que ha hablado con su hijo después de aparecer en el plató del ‘Deluxe’: «Yo llamé a mi hijo al día siguiente, quiero lo mejor para mis hijos. A la señora que cómo estoy de dinero (refiriéndose a Paloma García Pelayo)… solo quiero decirle que no se preocupe por el dinero que yo pueda tener», dice la cantante.

Chabelita se mostraba preocupada por la intervención de su madre

Su hija ha estado pendiente en todo momento de las palabras de su madre. Consciente de lo que sus palabras pueden provocar, animaba a Isabel Pantoja a dejar de hablar por el bien de ella: «Mamá no tienes que llamar a ningún programa. Ya está, por favor, luego hablamos. Mi madre está muy nerviosa», apuntaba Chabelita.

La cantante ha querido en todo momento dejar claro que está disgustada por la forma en la que se ha enterado de la depresión de su hijo: «Lo he visto a través de televisión, como lo ha visto toda España. Tendría que haberlo contado en casa, no en televisión», decía convencida de que la manera de confesarlo no ha sido la correcto.

Chabelita, que ha pasado unos minutos de angustia por ver a su madre disgustada, ha querido dejar claro que no puede ver a su madre así, y menos a través de una llamada telefónica que se ha hecho a través de televisión: «Me duele que le hagan daño a mi madre. Ella sabe que no era el momento para llamar. Ella más no puede hacer. Ella ha dicho que estaba nerviosa y que no entiende por qué lo ha hecho público y no ha hablado antes en casa».