La relación familiar entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera parece que está viviendo un momento de acercamiento. O al menos, el último gesto de la tonadillera podría indicar que necesita volver a tener cerca a su hijo tras el fallecimiento de su madre, Doña Ana, hace ya un año. Este lunes 26 de septiembre, se cumplen 38 años del fallecimiento de Paquirri, quien murió en la plaza de Pozoblanco (Córdoba) tras una grave cornada. Como vienen haciendo todos los años, tanto la cantante como Kiko han enviado flores a su tumba ubicada en el cementerio de San Fernando, en Sevilla. Sin embargo, hay una notable diferencia respecto a años anteriores: en el ramo de Isabel Pantoja también ha incluido su hijo.

Tal y como se puede ver en esta imagen, sobre el mausoleo de Kiko Rivera hay varios ramos de flores. El primero de ellos es de parte de «tu esposa e hijo». Este gesto le vuelve a acercar a su primogénito. También hay otros de parte de «tu hijo Kiko y nietos», mientras que hay un tercer en el que se puede leer «tu hermana te quiere». Sin embargo, las flores que captan toda la atención son las enviadas por Isabel Pantoja, que con este gesto parece que busca un acercamiento con el DJ. Hay que tener en cuenta que el año anterior envió flores solo en su nombre. Algo que rompía con la tónica que había cumplido religiosamente a partir de 1984 cuando murió el diestro de forma trágica en la plaza de toros de Pozoblanco, Córdoba.

Kiko Rivera reacciona al nuevo gesto de acercamiento de su madre

Sin embargo, el primer acercamiento llegó hace tan solo unos meses, para el cumpleaños del torero. El día en el que Francisco Rivera ‘Paquirri’ hubiese cumplido 74 años, el pasado mes de mayo, la cantante volvió a enviar flores al cementerio y en este momento también incluyó a su hijo en el envío. Por aquel entonces, Kiko Rivera no hizo ningún movimiento después del intento de acercamiento de su madre. Y nos preguntamos: ¿y ahora? Hablamos con el DJ sobre este nuevo gesto de Isabel Pantoja con el que busca estar más cerca de Kiko. Puedes escuchar las declaraciones en el siguiente vídeo. ¡Corre y dale al play!

Vídeo: Europa Press

Kiko Rivera no ha querido hacer ningún comentario sobre este bonito gesto de su madre. Prefiere mantener silencio ante las preguntas de los medios de comunicación se encontraban en las inmediaciones de su casa y no desvelar así si ha hablado con su madre. A pesar de esto, sí que se ha querido recordar a su padre a través de las redes sociales: «Tal que así me dejaste hoy hace 38 años y nunca jamás volví a sentir tus abrazos ni tus besos. A día de hoy y siendo padre de 3 hijos se me vuelven a llenar de lágrimas los ojos de solo pensar cómo tuviste que sentirte al saber que no verías más a tus hijos. Papá dónde quiera que estés, te amo con todo mi ❤️ y te echo tanto de menos…», escribía con emoción Kiko Rivera con una fotografía junto a su padre.