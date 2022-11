Si Isabel Pantoja no tenía suficientes problemas, un nuevo personaje entra en escena: Begoña Gutiérrez. Una mujer que asegura haber llevado temas profesionales de la tonadillera. Una relación que sobrepasó lo laboral y según cuenta se convirtieron en buenas amigas. «Me debe alrededor de 150.000 euros por incumplimiento de contrato de su gira de conciertos».

Begoña Gutiérrez ha manifestado durante su intervención en el ‘Deluxe’ que mantenían una relación muy estrecha y ha sacado a relucir distintos audios en los que se escucha cómo ambas tenían conversaciones en tono distendido. «No solo podría hundirle la carrera, podría hundir su entorno personal. Personas que se han puesto en contacto conmigo para decirme lo mal que se ha portado conmigo». Ambas se conocen desde hace 15 años. «Yo en 2007 la contrato a ella a través de María Navarro. Para mí hizo un trabajo impecable. Lo que es la paradoja de la vida que en 2007 la contraté por 60.000 euros y en 2019 conseguí un contrato de 220.000 euros por una noche de concierto en el Wizink Center de Madrid».

Isabel Pantoja, denunciada

Según ha manifestado Begoña Gutiérrez habría denunciado a la artista por incumplimiento de contrato de su gira latinoamericana. «Es una vendedora de ilusiones. Mucha gente del entorno de Isabel Pantoja me apoya porque sabe lo que me ha hecho y el dinero que me debe. A mí su círculo me está transmitiendo cierta información. Esta gira americana se traslada a 2023 por varios motivos, no solo porque a ella no le concedan el visado, también porque las ventas van fatal».

Además, también se ha manifestado sobre Agustín Pantoja de quien ha dicho que le solicitaba el 10 por ciento de los conciertos de su hermana. «Él lo llamaba las partituras». Y ha manifestado conocer bien a personas del círculo más íntimo de la artista, algunas de las cuales llegaron a advertirla sobre la cantante. «El peluquero de Isabel Pantoja me dijo que tuviera mucho cuidado con ella».

Begoña Gutiérrez ha sido demoledora con Isabel Pantoja y ha aprovechado para tocar los temas más candentes. «A mí me da vergüenza que sableen a las fans que tienen una economía modesta». Asimismo ha querido enviar un mensaje a Loli la quiosquera y mostrar su indignación por este asunto. «No la conozco personalmente, pero me envían un audio de una persona cercana a Isabel Pantoja y me dicen que el dinero habría sido un regalo, no un préstamo».