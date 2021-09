«Es todo muy triste», ha afirmado tras conocerse que su relación con el colaborador está terminada.

Hace tan solo unos días que saltó la noticia bomba, José Antonio Canales Rivera había roto con su novia, Isabel Márquez, antes de entrar en su última aventura televisiva, ‘Secret Story’. Toda una sorpresa, que se descubre cuando el colaborador ha acercado posturas con Cynthia Martínez. Ahora, además, ha sido la exnovia del torero quien se ha pronunciado.

«Es todo muy triste, pero ya sabes que no soy de hablar y no lo voy a hacer ahora», ha afirmado. Unas palabras que ha trasladado Jordi González a la audiencia en ‘La noche de los secretos’. Un escueto mensaje en sintonía con el perfil de Isabel, siempre discreta e intentando mantenerse en un segundo plano.

Ante las dudas de los colaboradores del plató sobre la ruptura, el amigo de Canales Rivera y su defensor en el concurso, José, ha confirmado que esta era un hecho y se había producido semanas antes de que comenzara el reality. «Ella dice que es muy triste porque tiene un dolor que viene de atrás. Por protección a ella, él no ha querido decir nada. Eso lo han pactado entre ellos. Yo soy un mero comunicador. Lo dejaron los dos por otras circunstancias y no solo por lo de Cynthia. Ella viene con una herida de atrás», ha aseverado.

Reiteraba que Isabel ya arrastraba un daño importante del pasado, sin embargo insistía en que ambos continúan queriéndose y guardándose un gran cariño. Asimismo ha querido matizar que no hicieron pública antes la noticia porque no deseaban «soltar esa bomba antes de entrar en el concurso». Ha indicado que en su momento él anunció la información por órdenes de la protagonista. «Yo dije que no estaban juntos porque ella me dio la autorización. También José me dijo que si la cosa se ponía complicada podía decirlo». El torero ha querido mantener en total secreto que emprendían caminos por separado en parte, según su amigo, para proteger a su ex.

Un reciente acercamiento

Aunque en un principio Canales Rivera se mostró totalmente reacio a acercar posturas con Cynthia Martínez, finalmente están limando asperezas. Parece que se están dando una oportunidad dentro de la casa. Hace tan solo unos días que mantenían una sincera conversación sobre sobre su reencuentro: «He estado dos días en bucle, había mucha gente que no se sabía la historia y cosas que yo no sé si se pueden contar o no», le confesaba esta. Sobre aquel ‘affaire’, que según contó la modelo tuvo con el colaborador, este ha preferido pasar página. «No le voy a dar más bola a eso, bastante se sufrió, bastante sufrí. No merece la pena. A lo mejor me apetece decirte cosas que se van a quedar entre tú y yo». Aquella entrevista en ‘Sábado Deluxe’ dinamitó la relación que mantenía con Isabel, pero esta le dio una segunda oportunidad.