Isabel Jiménez es una de las mejores amigas de Sara Carbonero, por lo que no ha pasado por alto felicitarla por su 38º cumpleaños. Aunque no ha sido de las primeras -por lo menos públicamente-, la periodista ha esperado acabar con su trabajo al frente de los Informativos de mediodía de Telecinco para felicitarla por Instagram. Y lo ha hecho con un bonito texto.

La felicitación ha ido acompañada de varias fotos de algunos de los momentos que han vivido juntas desde que se conocen. «Queda tanto por reír, tanto por llorar. Hay tanto que aprender de tantas cosas. Yo me voy contigo. Es importante pa’ mi que lo sepas. Que aquí todo pasa por algo. Y yo creo en esas cosas. Y si esta vida nos mata el final. Y lo que dice la gente es verdad, me da igual». Yo, comadre, me voy contigo! Felices 38!!! LA VIDA es pa’ ti y aquí estaré para acompañarte! ❤ Love you #lavida #noshacemosmejores #felices38«, ha escrito la presentadora de informativos.

Ha aprovechado la ocasión para enseñar por primera vez que ambas decidieron hacerse un tatuaje juntas. La frase que han elegido es «la vida». Ambas se la han tatuado en sus cuerpos, aunque en diferentes zonas. Sara eligió el antebrazo e Isabel la zona del costado. Además, han elegido una tipografía diferente.

Isabel Jiménez el tatuaje que tiene con Sara Carbonero

Isabel y Sara no solo comparten la firma de moda de la que son socias, sino que también son grandes amigas. Se conocieron en los estudios de Mediaset cuando la expareja de Iker Casillas presentaba los deportes en los Informativos. Tras la decisión de Sara de irse a Oporto junto al exportero, ambas siguieron manteniendo el contacto. Tanto es así que son sociales de ‘Slowlove’, firma de gran éxito.

Además, ambas fueron elegidas para ser madrinas de uno de sus hijos. Y rara es la semana que no quedan para verse cuando las agendas se lo permiten. Isabel Jiménez no se separó de ella cuando Sara fue diagnosticada de cáncer, una enfermedad que ha superado. Ahora celebran el cumpleaños de la periodista juntas.

La felicitación de Iker Casillas no ha faltado

Iker Casillas tiene muy marcado en su calendario el día 3 de febrero, día en el que su expareja, Sara Carbonero, celebra su cumpleaños. A pesar de las circunstancias, el exportero del Oporto ha querido felicitar a la periodista públicamente, demostrando que su relación sigue siendo buena. Es el primer cumpleaños que Sara celebra separada de Iker Casillas.

El madrileño ha utilizado Instagram para dedicarle un mensaje, aunque a muchos les ha parecido extraña: «Por otros sueños por realizar!! Por otros sueños cumplidos!! Disfruta aunque alguna tempestad intenta restadnos camino!!! A toda máquina!!! Felicidades mujer!! A por otro año para olvidar los anteriores!!», ha escrito Iker junto a una foto de la periodista durante un posado en un photocall.