Anabel Pantoja está a punto de poner rumbo a Honduras para participar, por segunda vez, en ‘Supervivientes‘. Lo hace en un momento muy delicado para ella: su ruptura con Omar Sánchez, el ingreso hospitalario de su padre, Bernardo Pantoja, e incluso la operación a su madre, Mercedes. Por si fuera poco, su nombre sigue sonando con fuerza después de que se le haya relacionado con Isaac ‘Lobo’, conocido por su paso por ‘La isla de las tentaciones’. Y es que al parecer, Anabel Pantoja e Isaac podrían haber mantenido un tonteo durante los últimos meses en los que la sevillana ha roto su matrimonio con Omar. Si hace unos días os hablábamos de una posible reconciliación tras ver a Anabel y Omar acudiendo a una tienda de deportes agarrados de la mano, no sabemos cómo le sentará al surfero las declaraciones del ex tentador, que prometen dar mucho de que hablar.

Anabel Pantoja, a punto de poner rumbo a ‘Supervivientes’

Y es que ya sabéis eso que dicen de ‘en primavera, la sangre altera’. Así parece estar el corazón de Anabel Pantoja antes de poner tierra de por medio y marcharse a los Cayos Cochinos. Isaac, más conocido como ‘El Lobo’, ha acudido este lunes a ‘Sálvame’ para contar todos los detalles de las conversaciones más subiditas de tono con la sobrina de Isabel Pantoja. Ha desvelado cómo comenzó el tonteo entre él y Anabel: «Todo fue a raíz de un comentario de una foto. Una foto mía que subí y me comentó en Instagram», ha comenzado diciendo. Lo cierto es que aunque asegura que de momento no ha pasado nada entre ellos, no le importaría de cara a un futuro mantener un affaire con ella: «Anabel Pantoja tiene un morbazo«, ha dicho. «Ojalá que se meta en la boca del lobo«, asegura antes de decir que lo estaba diciendo de broma. Pero ya sabéis, entre broma y broma, la verdad asoma.

Isaac confiesa que habla mucho con la colaboradora de televisión

Isaac ha asegurado que de momento, entre él y Anabel no ha habido nada más que los mensajes que han intercambiado a lo largo de estos días. «Hablamos por Instagram, luego me pasó su teléfono y hemos tenido conversaciones que me han ayudado mucho a mí por todo el tema del embarazo«, dice. Hay que recordar que Isaac está esperando su primer hijo fruto de su anterior relación con Lucía Sánchez, también concursante de ‘La isla de las tentaciones’. Además de que Anabel le haya ayudado con el tema del embarazo, Isaac asegura que él se ha mostrado muy preocupado por la sevillana por sus problemas personales: «Yo también me he preocupado mucho por ella porque sé que su padre está mal. La mayor parte de los mensajes son en ese sentido. Pero sí que es verdad que me gusta el tonteo…«, ha continuado explicando él.

Belén Esteban se sienta con ‘Lobo’ para defender a su «gordi»

La tarde prometía estar ajetreada, y así ha sido. Isaac se ha tenido que enfrentar a Belén Esteban. Y es que ahora que Anabel Pantoja no puede acudir a defenderse a su puesto de trabajo, está la de Paracuellos del Jarama que no duda ni un solo momento en defender a su amiga con uñas y dientes. Prueba de ello es que asegura que Anabel y ella hablan todos los días. Y sí, también han hablado sobre este tema tan candente que promete todavía dar mucho pero que mucho juego. «Todavía no se ha ido y ya estoy defendiéndola. Menuda me espera«, decía Belén Esteban. Lydia Lozano le ha hecho una pregunta que muchos nos hacíamos: «¿te gusta Isaac para Anabel?». Belén ha sido clara.

«A ver, yo quiero mucho a la «gordi» y con Lobo que siempre se ha portado muy bien y tenemos una relación de vernos por ahí. Una cosa no tiene que ver con la otra. Pero a ver, a mí Lobo para Anabel como Anabel para Lobo, no me gustan. Sinceramente«, ha sentenciado la de Paracuellos del Jarama. Belén Esteban no ha querido entrar en los detalles de las conversaciones que mantiene con Anabel sobre Isaac ‘Lobo’, prefiere esperar hasta que él cuente todo lo que tenga que contar. Después, Belén Esteban hablará. ¿Cómo terminará esta tórrida historia que nos tiene a todos en vilo? Lo cierto es que echamos de menos que Anabel no estuviera en el plató y se viera cara a cara con Isaac. ¡Eso hubiese sido un auténtico bombazo!

