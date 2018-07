11 “Mi madre no se lleva tan bien conmigo”

Chabelita ha vuelto a hablar sin tapujos sobre los sentimientos que le ha despertado la actitud de su familia y sobre la relación que mantiene con su madre, Isabel Pantoja: “La relación con mi madre no es muy profunda. No tenemos conversaciones de mujer a mujer”. “Hay una diferencia clara de su trato hacia mí y hacia Kiko”. “Mi madre no se lleva tan bien conmigo como con mi hermano. Conmigo siempre hay problemas y conflictos”, ha confesado.

Respecto a la ausencia de los suyos en el bautizo de su hijo, Isa Pantoja sigue decepcionada y sin comprender ciertas actitudes de su madre: “No ha habido ni un mensaje de felicitación, ni después del bautizo”. “Mi madre no viene al bautizo pero sí se deja ver en un concierto de mi hermano o en Ibiza. Ni tanto ni tan poco…”.

Chabelita vuelve a cuestionar el modo de vida de su madre: “Mi madre tiene como un caparazón y no sale de Cantora. Si tú quieres verla tiene que ser allí. Cuando salga de allí pienso que se sentirá bien y será feliz. Ahí es siempre todo lo mismo, un recordatorio constante de lo que ha pasado en su vida”. “La pena de mi madre es mucho más profunda, va más allá de haber estado en prisión. Creo que desde que murió Paco está mal, a parte de todas las cosas por las que ha pasado en la vida”.

Respecto a su reciente ruptura con Alberto Isla, Isa Pantoja ha reconocido que: “Pensábamos que éramos adultos, pero una vez más nos ha venido todo grande a Alberto y a mí”.

Por último, al ser preguntada por su futuro profesional, Chabelita confirma que no se ha planteado hacer nada fuera de la televisión y de las revistas: “No me veo haciendo otra cosa. Esta es mi vida. Estoy tan hecha a esto… En el fondo soy yo y me gusta poder ser yo”.