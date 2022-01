Fue una semana cuando se estrenó el documental de Julián Muñoz: ‘No es hora de venganza, es la hora de la verdad’. Un programa en el que el que fuera alcalde de Marbella cuenta con todo lujo de detalles cómo fue su historia de amor con Isabel Pantoja, a la que califica como una mujer «fría», muy «ambiciosa» y solo interesada en el dinero. Ha llegado incluso a decir que en los años que estuvieron juntos -entre 2003 y 2009- sintió «adicción» por ella. Son declaraciones que no dejan en muy buen lugar a la cantante. Sobre sus palabras se ha pronunciado este lunes la hija de la tonadillera, Chabelita Pantoja. Y no le ha hecho gracia mucho de lo que ha contado hasta la fecha.

Este viernes, horas antes de que se emita la segunda entrega del programa, la joven ha reconocido en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ que ver la docuserie fue muy «duro» porque «Julián cuenta cosas que dejan a mi madre de obsesionada con el poder, el dinero y la ambición y eso no me gusta».

Chabelita: «Mi madre me dijo que estaba muy enamorada»

Isa siempre guardó un buen recuerdo de Julián. Ella era apenas una niña cuando su idilio iba viento en popa. Y aunque era pequeña, se percató de lo mal que lo pasó su madre tras romper con el expolítico local. «La he visto muy mal. Mi madre sufrió mucho y cuando yo le pedí permiso para ir a La Pera a ver a Julián en el primer permiso porque me llevaba muy bien con él, mi madre me dijo llorando muchísimo que estaba muy enamorada, pero que no podía estar con él», ha destacado. Poco amante de los conflictos, Chabelita ha aclarado que no quiere entrar en profundidades sobre lo que ha dicho Muñoz, ya que prefiere «quedarse con los buenos recuerdos».

Las palabras de Chabelita llegan en días complicados para el que fuera edil en los años de gloria de la Costa del Sol. En el terreno personal, tanto él como su exmujer, Mayte Zaldívar, se enfrentan a la enfermedad de la hija que tiene en común, que padece cáncer. «Necesito un milagro del cielo en mi vida y todo lo demás no me importa nada… Es algo que me arrea el corazón. Es algo que me pasa que es lo peor que me ha pasado en mi vida”, confesaba Zaldívar, destrozada.

Julián Muñoz, embargado por la Audiencia Nacional

A este duro contratiempo se sima la decisión que ha tomado la Audiencia Nacional. Esta ha determinado embargarle el dinero que pudiera percibir por su participación en el documental que protagoniza en Mediaset. Así se recoge en dos decretos emitidos por la Sala de lo Penal Sección Tercera de este órgano después de que el Ayuntamiento de Marbella pidiese el embargo de sus retribuciones. El objetivo que persigue esta medida es retener las cantidades que cobre el expolítico en el programa de televisión para hacer frente a indemnizaciones a las que fue condenado por el caso ‘Saqueo II’, sobre el desvío de dinero público del consistorio marbellí en la etapa de Jesús Gil como alcalde.

Según el primero de los documentos de la Audiencia Nacional, dictado a principios de enero, el exalcalde de Marbella fue condenado en esa causa al pago de diversas cantidades en concepto de indemnización que suman 46.602.030,20 euros. De dicha cantidad queda pendiente de abono casi la totalidad de la cuantía: 46.231.278,25 euros.

Cuando se acreditó el impago por parte de Julián Muñoz, la Audiencia Nacional ha acordado reabrir la ejecución de la sentencia condenatoria y encargar una nueva investigación sobre el patrimonio de respecto de Muñoz. Por este motivo se acuerda «el embargo de cualquier clase de remuneración o retribución a cuya percepción tuviere derecho el penado por su participación en cualquier programa televisivo».

El viernes 21 de enero se emitirá la segunda parte del documental de Julián Muñoz. En él rememora cómo ella le prometió esperarlo cuando saliera de la cárcel. «Palante, me espera fuera», confiaba él estando entre rejas. Aún ilusionado con la sevillana, llegó a convencerse de que su historia de amor superaría la presión mediática y la separación. «Soy el amor de su vida. No hace otra cosa que pensar en mí cada segundo», se decía a sí mismo en sus horas más difíciles en la prisión de Alhaurín de la Torre.

Te interesará saber...