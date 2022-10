Kiko Rivera está pasando su peor momento, aunque celebra haber podido salir airoso del ictus que sufrió hace tan solo unos días. Agradecido porque «la vida le haya vuelto a dar una segunda oportunidad», el músico no puede evitar reflexionar sobre lo sucedido. «Mi vida no volverá a ser la misma», escribía el joven hace tan solo unas horas. Un problema de salud que ha servido para olvidar rencillas y para reencontrarse con su familia, de hecho, Isabel Pantoja ha vuelto a hablar con él y su hermana Isa Pantoja se ha acercado al hospital en el que permanece ingresado, a pesar de la nula relación que tenían hasta hace nada. Precisamente ha sido ella la que se ha pronunciado, a pesar de que no ha podido verle debido a que cuando se acercó a la clínica él estaba en la UCI y tan solo podía visitarle su mujer: «Me hubiera gustado abrazar a Kiko». Al igual que a su madre, quien cuenta los minutos para verle de nuevo en persona, ya que madre e hijo tan solo se han visto por videollamada durante este fin de semana.

«Ella lo está pasando súper mal», apunta Chabelita. La joven asegura que Irene Rosales les ha dicho a ambas que es mejor esperar a que reciba el alta hospitalaria para volver a verse y es que Kiko Rivera no puede alterarse tras lo sucedido. «¿Me cuadra? Sí, él es diferente a mí, yo si querría ver a mi familia, no iba a entrar para hablar de problemas, solo por darle un abrazo», explica Isa Pantoja. «Nos hemos preocupado por él, mi madre también», añade.

Esta videollamada en la que Isabel Pantoja y Kiko Rivera hablaron tras mucho tiempo distanciados ha servido para saber del otro y dejar a un lado todo lo sucedido estos meses. Si bien se sabía que Kiko se había alterado, algo que no recomendaban los médicos, Isa ha aclarado que la tensión no fue en sentido negativo, sino todo lo contrario. «Se altera, pero de emoción», ha insistido. «La impotencia de ver a amigos, pero mi madre no puede verlo. Yo como soy madre pues la entiendo…», ha dicho, dejando claro que la tonadillera hubiera esperado poder acercarse al hospital para saber algo más de Kiko, un deseo ante el que la habrían frenado. Aunque ella desconoce si ha sido por cuestiones médicas o por un consenso entre Irene Rosales y Kiko, lo cierto es que está dolida.

Pero, ¿cómo se enteró de que a Kiko Rivera le había dado un ictus por el que incluso le habían ingresado? «Me levanto por la mañana y no sé nada. Me entero a las 09.45 horas por un amigo, se me viene el mundo abajo, intento ponerme en contacto con todo el mundo«, dice. Sin embargo, no pudo hablar con Irene para que esta le aclarara cómo se encontraba y cómo era de grave. Las primeras horas fueron angustiosas, ya que sin querer se puso en lo peor. «Llamo a todo el mundo. N consigo hablar con nadie y me asusto. Te pones a pensar en muchas cosas. Me tendrían que haber avisado», comenta con cierto tono de indignación este lunes en ‘El programa de Ana Rosa’.

Aunque no ha explicado cómo se enteró su madre, sí que ha dejado caer que tampoco la informaron cómo debía. «He hablado con mi madre, ella está siendo un apoyo para mí y al revés. Estamos en contacto. No voy a decir cómo ni cuándo se entera», asegura. Cuatro días después de que Kiko Rivera se quedara ingresado, ni Isa Pantoja ni tampoco su madre han podido ver en persona al músico: «Solo podía entrar Irene. Ella me llama y me dice que tiene una videollamada con mi madre, se altera y que lo mejor es que no vayamos. Que solo sea ella la que le ve». Eso sí, aplaude que su evolución sea favorable y que las consecuencias del ictus no sean graves, así como el hecho de que su hermano esté en planta. «Su evolución es favorable. Va a necesitar rehabilitación, hay más partes del cuerpo afectadas. Lo necesita para recuperar la completa movilidad. Si todo va bien en los próximos días le darán el alta», relata Antonio Rossi sobre su estado de salud actual.