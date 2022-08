Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro han dado la sorpresa del verano al anunciar que forman pareja después de superar sus respectivos fracasos sentimentales. Fue la propia cantante la encargada de dar a conocer que estaba de nuevo enamorada y que el afortunado era el exmarido de Irene Villa: “Amor con todas las letras. Amor que llega para quedarse”, decía feliz mientras se fundía en un tierno beso con su nueva pareja. Días más tarde hablaba en exclusiva con SEMANA y confirmaba su felicidad: “Sé que os sentís alegres por mí y no puedo decir más que eso, ¡que estoy muy feliz!”. Ahora, dos semanas después, ha sido Irene Villa la que ha tomado la palabra para dar su opinión sobre esta nueva historia de amor que ha iniciado su exmarido con la artista.

La coach y periodista ha reconocido que sabía ya desde hacía un tiempo que el padre de sus hijos había rehecho su vida en brazos de Nuria Fergó. La pareja se formó varios meses antes de que decidieran dar el paso de informar al mundo del motivo de su felicidad. Pero, ¿cómo se lo ha tomado Irene Villa? Ella no ha tenido reparo alguno en tratar con normalidad esta cuestión, pues entiende que el amor siempre es motivo de celebración y se alegra mucho de que el hombre con el que formó una familia siga apostando por su felicidad y vea cumplidos sus sueños. “Yo ya lo sabía. Cuando tienes una custodia compartida tiene que hablar continuamente, y yo me alegro, que triunfe el amor, casa uno elige a su pareja y que hayamos elegido fenomenal”, reconoce.

En lo que Irene Villa no está dispuesta a entrar es a valorar a Nuria Fergó. Lo primero es por respeto a la cantante y también a su exmarido, pero también por la mera cuestión de que no la conoce en persona y no ha tenido por ello ocasión de formarse una opinión. Pero lo que más le preocupa no es cómo es la artista que ha enamorado a Juan Pablo Lauro, sino la estabilidad de sus hijos y parece que todo le hace indicar que puede estar tranquila. “Tampoco tengo yo que opinar, no la conozco como para opinar. Me da mucha tranquilidad que mis hijos estén bien”.

