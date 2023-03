Irene Rosales se pronuncia sobre el polémico mensaje de Jota Peleteiro a Jessica Bueno

Ha pasado apenas un día desde que Jota Peleteiro explotara contra su ex y publicara una foto de Jessica Bueno junto a Pablo Marqués, a quien ha apodado como 'el Divildos'. El exfutbolista atacaba a la modelo con unas durísimas palabras: "Ahora me va tocar mantener a dos palanquines". A la polémica se sumaba su actual pareja, Miriam Ruiz, quien avivaba la guerra pública con un incendiario mensaje en sus redes sociales. Las noticias en torno a Jessica Bueno y su ex se han convertido en la noticia más leída del fin de semana. Este lunes le han preguntado por este asunto a Irene Rosales. La modelo asegura que la ex de Kiko Rivera está bien tras hacerse pública su relación con Pablo Marqués. ¡No se pierda el vídeo para conocer su respuesta!

Vídeo: Europa Press

"Yo creo que sí, que está muy feliz", dice la sevillana. No es amiga íntima de Jessica, ni mucho menos, pero asegura que la relación entre ellas es cordial y que hablan de vez en cuando: "El contacto que tenemos que tener lo tenemos, pero no tengo porqué saber más de su vida así que nada". Muy amable, Irene Rosales ha respondido sobre la nueva etapa que atraviesa la madre del primogénito de Kiko: "Que vaya todo muy bien y si ella está feliz, pues todos estamos muy bien".

La mujer de Kiko Rivera asegura no haberse enterado del ataque del exmarido de la modelo, Jota Peleteiro, en sus redes sociales: "Yo es que no puedo decirte porque no sé nada. No es nada que me incumba". Quien parece que no se lo tomado muy bien que Jessica tenga una nueva ilusión es Jota Peleteiro, quien en las redes sociales ha dicho que el tiempo pone a todo el mundo en su lugar. "Yo es que no puedo decirte nada porque no sé nada", aclara la andaluza. "No es nada que me incumba. Pero lo importante es que está bien ella, que está feliz".

Jessica Bueno se relaja en el País Vasco tras recibir los duros ataques de Jota Peleteiro

Poco antes de que Irene se pronunciara sobre Jessica, esta compartía en las redes sociales el álbum de fotos de su escapada "relax". Sonriente y sin mencionar quién la acompañaba en su plan de domingo, publicaba fotos de algunos de los rincones más bonitos del País Vasco, como San Juan de Gaztelugatxe, un islote de la localidad vizcaína de Bermeo que cuenta con una preciosa ermita dedicada a San Juan que data del siglo X. En este lugar -que aparece como fortaleza Rocadragón en la séptima temporada de 'Juego de Tronos' y en la que Anne Igartiburu e Igor Yebra se dieron el 'sí, quiero' en 2004, la modelo y empresaria se ha hecho fotos sonriente y relajada.

En su recorrido por el País Vasco ha disfrutado también Baquio, uno de los pueblos costeros de la zona; o el pequeño y pintoresco pueblo de Mundaka. Sin responder a las explosivas palabras de Jota Peleteiro, Jessica se ha relajado todo lo que ha podido en compañía de Pablo Marqués, el hombre con el que se le relaciona. "Conociendo el País Vasco. Finde muy rural, lleno de excursiones, comida rica y momentos felices", escribía en su perfil de Instagram, haciendo caso omiso a los mensajes de desprecio de su ex.