Varios días después del fallecimiento de su padre, Irene Rosales ha reaparecido en su perfil de Instagram para agradecer todo el cariño recibido

Irene Rosales no está pasando por su mejor momento personal. El año 2020 se ha convertido en el año que querrá olvidar, ya que en febrero falleció su madre tras su lucha contra una enfermedad y hacen tan solo sus días tuvo que despedirse de su padre, Manuel Rosales. La joven estuvo arropada en todo momento por sus amigos y familiares, y Kiko Rivera no se separó de ella ni un solo instante. A pesar de que el DJ sigue en su guerra familiar con su madre, Isabel Pantoja, ha sido el mejor apoyo de Irene.

La colaboradora de televisión ha querido reaparecer en su perfil de Instagram donde ha querido compartir a través de sus Stories un agradecimiento a todos sus seguidores, que ya son más de 600.000. «Bueno familia quería daros las gracias por todos los mensajes de apoyo que estoy recibiendo, por todo el cariño y el amor que me estáis dando. No sé de que manera os lo puedo agradecer porque son cientos los mensajes que me llegan cada momento»,ha asegurado.

Irene Rosales revela cómo se encuentra tras el duro golpe

Durante el vídeo que ha compartido con los Stories también ha querido aclarar cómo se encuentra: «Y bueno dentro de lo que cabe estoy bien. Mi vida tiene que seguir adelante, que tengo dos pequeñitas que no quiero que noten absolutamente nada, tengo una tristeza enorme en mí pero espero que con el tiempo pues se vaya pasando». Además, la pareja de Kiko Rivera quiere estar más cerca de todos sus seguidores, mostrándole así su cariño: «Me veréis más activa por aquí porque de alguna manera quiero estar más con vosotros y agradeceros todo el apoyo que estoy recibiendo en los malos momentos y también quiero que estéis en los buenos momentos, que espero que a partir de hora sean muchísimos». Por si fuera poco, Irene espera que el próximo año venga cargado de noticias positivas: «Os mando un besazo enorme y a ver si el 2021 viene con un poquito de más alegría».

Poco después de dar el último adiós a su padre, Irene también quiso aparecer en las redes sociales para despedirse de su padre, Manuel, quien llevaba muchos años luchando contra una enfermedad. «Creía que este año no me iba a poder dar más golpes, pero de nuevo la vida nos castiga llevándote papá. Mi corazón está roto, pero tranquilo porque estás con mami», empieza diciendo. «Gracias por darnos a todos una lección de vida tan grande como la de ser feliz a pesar de tener problemas, gracias por dejarnos disfrutar de ti, gracias por ser mi padre y gracias por enseñarnos a querernos tanto. Te queremos, te quiero siempre. Descansa en paz que has luchado bastante. Dale a mamá el mayor de los besos mis ángeles», sentencia.