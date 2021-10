La que fuera colaboradora de ‘Viva la vida’ ha preferido no mandar un mensaje de amor a Kiko Rivera en la celebración de su quinto aniversario de boda, algo que sí ha hecho él. Lo que sí ha hecho Irene Rosales es mostrar algunas imágenes inéditas del día del ‘sí, quiero’.

En medio de una nueva polémica familiar, Irene Rosales y Kiko Rivera celebran su quinto aniversario de boda. Para celebrar esta bonita fecha, la que fuera colaboradora de ‘Viva la vida’ ha querido hacer públicas algunas imágenes inéditas del día del ‘sí, quiero’ con Kiko Rivera, que se celebró en la Hacienda Los Parrales en Sanlúcar la Mayor, Sevilla hace ya cinco años.

Con la canción ‘Fly me to the moon’ de Joseph Vincent, Irene Rosales ha querido compartir un álbum de fotos del día de su boda. «7 de octubre. 5 años. Día lleno de magia. De amor», ha escrito Irene Rosales junto a las instantáneas. Ha preferido no felicitar a su marido por este gran día y simplemente recordar algunos momentos que vivieron ese día.

No podemos pasar por alto una de las fotos que ha compartido Irene. El día de su boda estuvo presente su hija Ana, que nació el 15 de diciembre de 2015. De esta forma, no tenía ni un añito cuando acudió a la boda de sus padres. Aunque todavía era muy pequeña para ser consciente de qué se celebraba, la hija mayor de la pareja tiene fotos que le permitirán ver que ella estuvo allí junto a ellos en ese día tan especial.

Irene Rosales recuerda una de las fechas más especiales de su vida

Por su parte, Kiko Rivera sí ha querido mandarle un mensaje de amor a Irene Rosales. Lo ha hecho con otra foto del día de su boda: «5 años de casados ❤️ 5 años del día más bonito de mi vida 💋 Fue un día maravilloso lleno de cosas bellas 😍 Pero lo más bello sin duda fuiste tú @irenerova24 Feliz Aniversario! Te amo❤️🖤 Vamos a por otros 5?😉☺️», se pregunta deseoso de que sigan cumpliendo años juntos.

Kiko Rivera ha dejado así a un lado los ataques que sigue haciendo públicos contra su prima, Anabel Pantoja. El dj ha creído necesario hacerlo, ya que no todos los días se celebra un aniversario de boda con su mujer, Irene, que hace unos días le demostró querer estar a su lado también en los malos momentos.

Kiko Rivera le ha mandado un mensaje de amor a Irene

Ella prefirió quedarse en La Graciosa cuando Kiko viajó hasta Cantora desde las Islas Canarias para despedir a su abuela tras su muerte. Sin embargo, cuando el dj tomó la decisión de no volver al lugar donde se iba a celebrar la boda de su prima, Irene hizo las maletas para volver a Sevilla y estar al lado de su marido, perdiéndose así la boda de Anabel, con la que sigue teniendo relación a pesar de las desavenencias de Kiko con ella.

Una felicitación muy diferente a la del año pasado

Irene Rosales se ha decantado este año por felicitar a su marido por el aniversario de una manera diferente. El pasado año sí que quiso mandarle un mensaje cargado de cariño y amor a Kiko. Ahora parece que la última polémica del clan Pantoja hace que la sevillana no esté pasando su mejor momento: «Me gusta ver tus alas volar porque te amo, te doy raíces para volver por si te pierdes y motivos para quedarte porque siempre nos haremos falta. Ni el amor es una jaula, ni la libertad es estar solo. El amor es la libertad de volar acompañado, es permitir que el otro sea sin poseer. Y conseguir que te elija cada día. Te amo. Feliz aniversario ♥️ 7.10.16 @riverakiko«, escribía ella el pasado año. ¿Celebrarán este día de alguna manera en especial o preferirán estar relajados en casa hasta que las aguas se calmen de nuevo?