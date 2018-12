La deuda que obliga a Kiko Rivera e Irene Rosales a entrar a ‘GH Dúo’ a regañadientes

“Lo hacemos por dinero, para saldar la deuda”, así se tajante, sincera y directa se mostró Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, este miércoles al descolgar el teléfono y hablar con los colaboradores de ‘Sálvame’ en directo. El debate de la tarde estaba centrado en su decisión de entrar en un reality como ‘GH Dúo’, después de haber rechazado su participación en otros muchos, como ‘Supervivientes’. Para dejarse de tantos dimes y diretes, fue ella quien llamó al programa para aclarar todas las dudas y responder a las preguntas que le hacían sin pelos en la lengua.

Irene Rosales se marca un Pantoja llamando a ‘Sálvame’

El dinero, lo único que les empuja a entrar

Irene Rosales no ha querido andar entre algodones a la hora de tratar una cuestión que entiende como evidente: si entra en el reality es por dinero. Muchos hablan de vivir una experiencia, de conocerse a sí mismos o de conocer gente maravillosa. Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, es más directa: “Es un sitio donde vamos a ganar dinero los dos”.

Irene Rosales quiere trabajar en televisión

Más allá de si gana o no ‘GH Dúo’ o si logra amasar la suficiente fortuna para saldar sus deudas, Irene Rosales ya ha dejado claro que su intención también es hacerse un hueco en televisión. También expandir su presencia como reclamo publicitario: “Luego también por el trabajo que nos puede dar esto”, responde con sinceridad”.

La deuda que acosa a la familia

Una deuda les quita el sueño. Saben que pueden hacerla frente con el trabajo y el esfuerzo que están realizando, pero entrar en ‘GH Dúo’ puede agilizar el pago y así poder vivir más holgados y sin problemas. A mediados del presente año, la cifra que se le adjudicaba a Kiko Rivera como deuda como Hacienda se fijaba en los 250.000 euros. Ya ha pagado parte de ella, pero aún le queda un “gran pico”, como así reconocía Rafa Mora, amigo íntimo del cantante.

Kiko Rivera promete no abandonar esta vez

Los dos realities que Kiko Rivera ha aceptado aventurarse terminaron en abandono a los pocos días. En ‘Supervivientes’ por cuestiones de salud, ya que la gota le atacó con fiereza. Después, en ‘GH Vip’ decidió marcharse por no encontrar su sitio en el concurso. Ahora, vuelve a la misma casa: “Estoy muy emocionado de poder volver aquí. Espero poder durar más de cuatro días”, confesaba en la final de ‘GH Vip’, donde entró para anunciar su nueva aventura: “Voy a por todo”, prometía.

Kiko ha encontrado por fin su camino

Irene Rosales se alegró al confirmar que su marido ha encontrado la estabilidad perdida el pasado verano, cuando cayó en una depresión: “Yo le veía muy mal. No estaba bien ni el programa, ni en su trabajo en la música. Ahora tiene la cabeza en su sitio.

Irene Rosales, sin miedo al qué dirán

Paz Padilla, quien presentaba ‘Sálvame’ este miércoles, le informó de que su vida cambiaría a partir de su paso por ‘GH Dúo’: “He hecho balance de todo. Fue lo primero que me dijo mi madre. Desde que empecé con Kiko se habla de mí. Ahora me lo tomo con calma, aunque al principio sí me afectaba”, aseguraba.

Irene Rosales pide un “voto de confianza”

Mila Ximénez pidió la expulsión antes de empezar

Tras hablar con ella, pide que se quede, peque que echen a Kiko

Kiko se había negado a aparecer de nuevo en Telecinco

Parece que Irene se ha metido a todos en el bolsillo

¿Será suficiente para saldar sus deudas?

