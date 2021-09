La relación entre Kiko Rivera e Irene Rosales no está pasando por su mejor momento. Durante los últimos días, se han visto envueltos en una polémica después del concierto que este domingo dio el DJ en Chipiona y en el que estuvo junto a Amador Mohedano. A pesar de que supuso el regreso a los escenarios por parte de Kiko Rivera y en el que no hubo ni rastro de Irene Rosales. Una notable ausencia que llamó mucho la atención y que ahora todavía se ha avivado más después de que en ‘Sálvame’ aseguren que el hijo de Isabel Pantoja le podría haber sido infiel ese mismo día.

Kiko Rivera podría haber sido infiel a Irene Rosales este pasado fin de semana

Según el mencionado programa, Kiko Rivera fue visto con una joven morena en una especie de reservado en una actitud muy cariñosa. Aunque no hay pruebas que confirmen esto, no le habrá hecho ni pizca de gracia a la sevillana, que ya avisó de que no iba a darle más oportunidades al cantante. Su relación ha estado marcada por varios momentos decisivos que han sabido superar pero, aún así, esto podría suponer un punto de inflexión para ambos.

Además, la colaboradora de televisión ha estado muy ausente durante estos días, algo que ha llamado todavía más la atención. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué motivo ha dejado de lado sus redes sociales? ¿Tiene algo que ver los rumores de una posible infidelidad? Es la propia Irene quien lo aclara a través de su perfil de Instagram. Hace unas horas ha compartido un Story aclarando el motivo de su ‘desaparición’. «Buenas familia. Sois muchos los que me estáis escribiendo y muchos los medios que estáis hablando de mi «desaparición» en las redes y demás. Todo va de maravillas, pero este año mis dos princesas han necesitado más atención a la hora de ir al cole, ya que ha sido un cambio importante«, ha empezado diciendo.

Irene Rosales desvela que ha estado muy pendiente de sus dos hijas en la vuelta al cole

Y ha añadido: «Carlota pasa a infanta y Ana a primaria. He estado más liada a la hora de preparar la vuelta al cole y los nuevos horarios. Así que no alarmaros que no hay nada de que preocuparse. Nada más tenga un poco más de tiempo, vuelvo a daros el coñazo», ha sentenciado la colaboradora de ‘Viva la vida’ en su perfil. Una información que intenta alejar y callar cualquier rumor de crisis en su matrimonio con Kiko Rivera, a pesar de que estos días se habla incluso de una posible infidelidad. ¿Qué tendrá que decir el DJ al respecto? ¿Desmentirá estos rumores? ¿Le volvería a perdonar de nuevo Irene una infidelidad?