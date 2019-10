3 Nunca habíamos visto a Irene tan enfadada como hasta ahora

La mujer de Kiko Rivera estalla como nunca antes la habíamos visto con sus seguidores, a los que no le importa bloquear si es necesario. «Creo que no hago daño a nadie, que no estoy haciendo daño a ninguno de los que me estáis comentando y que me dejéis en paz ya de una vez. Por favor os lo pido. No me voy a cansar de bloquearos. Sois muy muy cansinos».