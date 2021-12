La difícil relación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera no tiene visos de llegar a buen puerto. Madre de hijo han roto la baraja y su posible acercamiento, una vez más, vuelve a parecer misión imposible.

Las recientes declaraciones del DJ en el programa de ‘Planeta Calleja’, que presenta el aventurero Jesús Calleja, no ayudan para nada a que la crisis familiar sea menos pesada de lo que ya es. “Para mí ser madre no es solo parir, parir puede hacerlo cualquiera, ser madre no». Son algunas de las palabras que lanza el músico en el espacio, que será emitido el próximo domingo en Telecinco. Bien es cierto que las grabaciones tuvieron lugar hace meses -el pasado abril-, cuando el enfrentamiento de Kiko y la artista atravesaba su peor momento. “Me falta la familia”, confesaba. Este derroche de sinceridad no ha sentado nada bien a la tonadillera, quien ha vuelto a marcar un frente contra su hijo. Las tiranteces son nuevamente la tónica que marca el vínculo entre ambos. Y, como suele pasar en estos casos, esta guerra fría afecta también a terceras personas. Es el caso de Irene Rosales, quien ha dicho ‘adiós’ de manera virtual a su suegra dejando de seguirla en las redes sociales.

La amistad y el cariño que ambas se profesaban en el pasado han quedado muy atrás. La prueba ‘oficial’ de la no amistad es que ya no se siguen la una a la otra en sus respectivas redes sociales. En mundo marcado por el universo digital y el uso de las plataformas sociales, no hay mayor evidencia de que una relación está rota cuando dos personas dejan de ser ‘followers’ mutuamente en Twitter, Facebook o similares. En Instagram, ni Isabel sigue a Irene, ni Irene sigue a Isabel. Se acabó.

Si quedara alguna duda de que suegra y nuera han cortado relaciones, basta con echar mano de hemeroteca para percatarse de que hace un montón de tiempo que Irene no se pronuncia sobre su suegra. La sevillana, que dejó su trabajo como colaboradora de ‘Viva la vida’ el pasado mes de julio, ha dado un giro radical a la manera en la que gestiona sus redes, así como sus intervenciones en los medios de comunicación. Desde entonces se muestra más alejada que nunca de polémicas y batallas personales.

En su perfil de Instagram procura publicar contenidos amables, relacionados con el consumo de alimentos saludables, belleza o estilo de vida. Y en televisión se muestra a años luz de movidas relacionadas con Cantora. En su más reciente aparición en la tele, con motivo de su visita a Luis Rollán en ‘Secret Story’, lanzó todo un zasca a su suegra, a la que ha aconsejado llamar por teléfono a su amigo. No le interesa. Ha pasado página. Y, por lo que parece, Isabel Pantoja ha hecho lo propio. Los lazos entre las mujeres más importantes en la vida de Kiko Rivera brillan por su ausencia.