La relación de Irene Rosales y Kiko Rivera está en boca de todos desde que se ha sabido que nunca llegaron a formalizar su boda. Tras este descubrimiento la sevillana se ha pronunciado y ha aclarado la verdad de esta historia y es que según ella todo se debió a un extravío de papeles. Justo después de la polémica, la pareja del DJ ha hecho un alegato sobre el amor imperfecto, texto que ha compartido en sus redes sociales. «No, no existe un lugar al que llegar. No existe el trabajo ideal, ni la amistad perfecta. No existe el amor de película, ni una relación intacta. Existen las ganas, la tolerancia, la ilusión, la resistencia, el amor, la fe y la creencia. Existe la verdad y existe la pasión. No existe garantía de la felicidad cuando llegas a donde siempre has soñado porque para entonces existirán nuevos sueños. Existe un camino y debes elegir ser feliz en él para que merezca la pena existir», dice Irene Rosales en sus stories.

Irene Rosales insiste en que lo verdaderamente importante es el camino y no la búsqueda de la eterna felicidad. Lo imperfecto también es perfecto para ella e Irene, por su parte, cree que lo más importante es ser fiel a uno mismo. La hispalense prefiere ir viviendo poco a poco y no pensar tanto en metas inalcanzables, sino más en el día a día y en lo que la vida te consigue sorprender. La joven ha reflexionado sobre aquellos que sí tienen en mente un sueño por el que luchan sin parar, olvidándose así de que cuando lleguen a esa meta tendrán otras nuevas. No es la primera vez ni mucho menos que Irene se pone reflexiva y comparte textos con los que se siente identificada, sin embargo, no todos tienen la misma importancia. Ahora la pareja vuelve a acaparar todas las miradas y es que desde hace tiempo están de plena actualidad.

Irene y Kiko continúan con su relación sentimental y de momento todo apunta a que todo va viento en popa entre ellos. Ajenos a los rumores, la pareja sigue feliz y huyen de cualquier rumor de crisis, tal y como se ha podido ver en las redes sociales en las últimas horas. Ambos han posado juntos en casa mientras encendían la chimenea entre bromas, lo que demuestra que, pase lo que pase, su matrimonio resiste.