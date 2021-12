Eva González y Cayetano Rivera no necesitan una fecha especial en su calendario para celebrar su amor. El matrimonio, que tiene que pasar gran parte de sus semanas separados por motivos laborales, está aprovechando la Navidad para encontrar ratitos para estar juntos. Y no hay nada como una noche romántica cuando han acostado ya al pequeño Cayetano.

Este planazo íntimo les ha hecho muy feliz, según deja constancia en sus Stories el torero. En casa y con la chimenea puesto, Cayetano y Eva disfruta de una buena conversación con la compañía de un buen vino. Parece que la pareja estaba deseando encontrar un momento de calma para ellos y lo han encontrado. Pero no en un día especial para ellos y tampoco durante un fin de semana.

Porque estos planes improvisados surgen un día cualquiera y ellos han querido disfrutar de un vino este pasado miércoles en la casa que comparten en Sevilla. Con esta instantánea, Cayetano y Eva demuestran que siguen bien, enamorados y juntos después de todo lo que han vivido este año.

Eva y Cayetano encuentran hueco para disfrutar de un plan íntimo

La pareja no es muy dada a compartir con sus seguidores en Instagram ciertos aspectos de sus vidas. De hecho, es habitual ver en el perfil de Eva sus idas y venidas de Sevilla a Madrid para trabajar en los rodajes de ‘La Voz’. La modelo de vez en cuando nos deja ver algún ratito que pasa con su hijo, pero son contadas las veces que lo hace. Por su parte, el torero es un poco más activo en cuanto a mostrar aspectos de su vida privada, pero lo hace con especial cuidado. El hecho de que se hayan atrevido a compartir este planazo romántico con todos sus seguidores nos llena de felicidad.

Desde hace unos meses, la familia Rivera González goza de una nueva vida en Sevilla, hasta donde se mudaron para estar más tranquilos. Allí, su hijo Cayetano está cerca de su primito Martín, el hijo de la hermana de Eva, con el que el tiene una relación muy cercana. Además, en el caso de Cayetano, allí está más cerca de sus hermanos, Fran y Kiko.

En plena Navidad, mucho se ha hablado del reencuentro que hacen cada año los hermanos Rivera. Por ahora no se ha producido esta quedada que no solo reúne a los hermanos, también a las parejas y a los hijos. Todos los años han conseguido encontrar una fecha para verse, ya sea en casa de alguno de ellos o en un restaurante. Este año, cuando la situación por el Covid-19 está complicada, todavía no se ha producido esta reunión familiar que tantos titulares provoca. ¿Se producirá antes del Día de Reyes?