Dos semanas después de que se filtrara un vídeo en el que aparecía besando a otra mujer y propiciase su separación de Tamara Falcó, Íñigo Onieva ha reaparecido en público. Arropado por toda su familia y visiblemente nervioso, el empresario de ocio nocturno ha comparecido ante la prensa t ha reiterado sus disculpas a la hija de Isabel Preysler. Además, ha hecho hincapié en que en esta historia «no somos ni villanos, ni héroes, solo personas que cometemos errores«. A continuación, reproducimos todas sus palabras.

«Quiero pedir respeto para mi familia, para mis hermanos, mi madre y mi hermana. Estoy profundamente agradecido, siento mucho que tenga que estar pasando por esto y pagando las consecuencias de todo esto. Siento que este acoso que están sufriendo lo tengan que sufrir día sí y día también. No se lo merecen, queremos vivir. Pedir perdón a Tamara, es algo que me tiene totalmente destrozado, haberle fallado, haberla perdido. Toda esta repercusión mediática lo complica aún mas. No tengo ganas de nada. Lo único que quiero es volver a mis compromisos profesionales, con mis amigos íntimos, sin el apoyo de ellos y de mi equipo y socios, no hubiera podido manejar esta situación tan complicada. Lo único que quiero es que esto acabe. No somos villanos, ni héroes, solo personas que cometemos. Ruego encarecidamente respeto hacia mi persona, mi trabajo y mi familia», ha asegurado Íñigo Onieva.