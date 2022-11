Íñigo Onieva tardó en sacar sus pertenencias de la casa que compartía con Tamara Falcó. Dejó allí sus enseres durante unas semanas tras su ruptura, quién sabe si confiando en una posible reconciliación. El joven ya sabe que la decisión de la marquesa de Griñón es firme y, por ello, ha emprendido su nueva vida en solitario. Acaba de alquilar una vivienda solo para él y a juzgar por la fotografía que ha compartido es un auténtico casoplón, un apartamento que todavía no está amueblado, pero que tiene muchísimo potencial. De hecho, se puede ver parte del salón y la cocina americana, dos estancias con las que se intuye que es una casa señorial.

En la única imagen que Íñigo Onieva ha posteado se puede ver una cocina con mobiliario negro y moderno que da acceso directo al salón. Les separan lo que parecen ser dos muros de carga y, además, se ve la chimenea de mármol que tanto protagonismo tiene en el salón, el cual, por cierto, tiene un parquet de espiga. También se puede ver el pasillo con halógenos, aire acondicionado por conductos o los muchos ventanales que tiene el lujoso piso al que se ha mudado, lo que deja ver que para Íñigo Onieva es muy importante la luminosidad. En los techos, los cuales son bastante altos, hay molduras, un detalle clásico y típico en casas antiguas de ciertas zonas de Madrid. Se desconoce el precio que desembolsa cada mes, pero si no ha abandonado el barrio que compartía con su ex, el coste superará los miles de euros.

El ex de Tamara Falcó ha incluido en la fotografía la palabra «comienzos», con lo que queda más que claro que Íñigo está ilusionado con esta nueva etapa que está viviendo. Los dos últimos meses para él no han sido nada fáciles, pero ahora está centrado en su nueva vida, aunque ya Tamara no esté en ella. Fue hace tan solo unos días cuando la hija de Isabel Preysler dijo entre risas que no tenía ningún contacto con él por «prescripción médica», tanto es así que tras su ruptura rompió todos los puentes que le unían a él. SEMANA se puso en contacto con el entorno de Tamara y así nos lo aseguraron: «Ninguna posibilidad de reconciliación, no existe la opción. Eso no va a pasar (…) Ella no tiene ningún tipo de contacto con él, ni tampoco con nadie que se relacione con él. Ha roto todo tipo de puentes que le comunicaban con él». Bloqueó a su círculo y no quiere saber nada de él, lo que deja a Íñigo fuera de cualquier juego.

Han pasado ya algunas semanas desde que Íñigo Onieva contratara a una empresa de mudanzas para llevar de vuelta a casa de su madre todas sus cosas. Entonces, inició una búsqueda de piso que no ha parado hasta que ha encontrado la casa de sus sueños, una residencia con la que está muy ilusionado y que cumple todos los requisitos que él tenía en su lista. Preguntado a su entorno por sus planes ahora, todos se muestran herméticos. «Íñigo ha pasado página. Sigue con su vida y se ha dado cuenta de que no hay posibilidades con Tamara», nos cuentan. Aunque quiso intentarlo, poco después se percató de que su historia de amor era pasado y solo quiere mirar hacia el futuro, un futuro en el que no estará ni Tamara ni su familia.