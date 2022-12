Tamara Falcó está ilusionada. Ha tenido varias citas con Hugo Arévalo, con quien parece ir viento en popa, de hecho, la marquesa de Griñón no duda en hablar muy bien de él públicamente. «Es un hombre 10», ha dicho Tamara. Mientras tanto Íñigo Onieva públicamente guarda silencio, una actitud que nada tiene que ver a la mostrada en privado. ¿El motivo? Que Íñigo conocía de antes a Hugo, a quien le unía una intensa amistad desde hacía años. «Cuando se conoce la noticia Onieva piensa que Hugo es lo peor, piensa que ha filtrado él la información», ha dicho Leticia Requejo en ‘El programa de Ana Rosa’. Esta es su primera reacción tras confirmarse que han comenzado una bonita historia que todavía se desconoce cómo funcionará, aunque lo verdaderamente llamativo son los mensajes que se han intercambiado Íñigo y Hugo.

Íñigo Onieva «lo ve como alta traición» y no aprueba en absoluto que Tamara y Hugo hayan iniciado una relación. Fue este verano cuando los tres viajaron a Sotogrande (Cádiz), viaje en el que hablaron de la boda de Tamara e Íñigo y en la que incluso se nombró la posibilidad de que fuera el padrino de sus futuros hijos. Tal es la decepción que siente Íñigo que a través de un grupo de WhatsApp en el que están todos los amigos, le ha llamado «rata y trepa». Así lo han asegurado este viernes en el programa presentado por Ana Rosa Quintana. «Sucia rata, eres un trepa. Me das asco», dijo Íñigo.

Un chat en el que le ha recriminado que no haya ido de frente y sobre el que no ha tenido respuesta. «Te has saltado todos los códigos de la amistad», le reprendió Íñigo. Un grupo que por cierto nadie ha abandonado todavía y tras el que ni siquiera Hugo respondió. Prefirió hacer caso omiso y no entrar en guerras, al igual que el resto de amigos. Todos salvo uno se mantuvo en silencio, siendo el primo de Íñigo quien dijo «así se habla», mensaje al que añadió unos aplausos. «Eres la peor persona del mundo», han explicado en ‘El programa de Ana Rosa’.

Cabe señalar que este Tamara en su día estaba también en este grupo de amigos de WhatsApp, pero lo abandonó tras su ruptura con Íñigo. No quería seguir compartiendo nada con él y cambió incluso su número de teléfono, evitando así que tuvieran cualquier contacto. «Ha roto todos los puentes que le unían a él», dijeron a SEMANA desde su círculo más cercano.

El entorno de Íñigo Onieva no aprueba en su mayoría que haya utilizado un grupo de WhatsApp para reprocharle y no lo haya hecho en privado. Él, al parecer, quería hacer público su descontento y tenía claro cómo hacerlo.