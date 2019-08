Con el rey Don Juan Carlos ingresado por un triple bypass, la entrada de la clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, es un constante trasiego de miembros de la familia del emérito. Doña Sofía, Don Felipe con su esposa, la reina Letizia; la princesa de Asturias y su hermana, la infanta Sofía… El otrora Jefe del Estado ha recibido visitas de sus familiares más cercanos desde el mismo día en que fue hospitalizado por una intervención cardíaca.

La visita de la Infanta

Quizá por la complejidad de su vida personal, la presencia que más expectación suscitaba era la de la infanta Cristina, quien esperó hasta el lunes, 26 de agosto, para visitar a su padre. Lo hizo finalmente acompañada por tres de sus cuatro hijos, Juan, Miguel e Irene, y con ellos comprobó que la evolución del paciente era satisfactoria. Pero, ¿por qué esperó Cristina 48 horas para visitar a Don Juan Carlos? ¿Por qué no acudió el mismo sábado o incluso el domingo?

Un vuelo procedente de Estados Unidos

Pues bien, tal y como ya adelantó SEMANA el pasado lunes, porque sencillamente no estaba en España. A pesar de lo que algunos medios han publicado, la ex duquesa de Palma no llegó a Madrid procedente de su destino vacacional hasta el mismo lunes. Cristina y sus hijos acudieron al hospital recién aterrizados y ni siquiera tuvieron tiempo de pasar por Zarzuela, su cuartel general cuando pernoctan en la capital.

La boda Urdangarin

Según la información que maneja esta revista, la infanta permaneció en Estados Unidos hasta el mismo domingo porque el día anterior, el día 24 de agosto, tuvieron una boda en California. El mismo día que el rey Juan Carlos pasaba por quirófano, su hija menor y tres de sus nietos disfrutaban de la boda de un miembro de los Urdangarin y, de hecho, existen documentos gráficos que así lo acreditan.

El sobrino de Iñaki

Concretamente, la ceremonia nupcial tuvo lugar en el lago Malibú, en California, y los contrayentes eran Eamonn Patrick Flood y su novia Allison. Él es hijo de Cristina Urdangarin, hermana de Iñaki, y del norteamericano Sean P. Flood y, por tanto, sobrino directo del ex duque de Palma. El novio lució un tradicional esmoquin y pajarita, mientras que la novia se convirtió en la protagonista de la jornada con un bonito vestido blanco de encaje y transparencias que tenía un pronunciado escote que llegaba hasta la cintura.

La ausencia de Pablo

Al enlace acudió la familia Urdangarin Borbón casi al completo y, de hecho, los primos quisieron hacerse una bonita foto en la que aparecen Juan, Miguel e Irene Urdangarin. Pablo, sin embargo, no pudo acudir, ya que el joven se encuentra concentrado con su nuevo equipo de balonmano, el HBC Nantes, conjunto por el que ha fichado recientemente, tal y como desveló SEMANA en exclusiva.