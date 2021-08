La inesperada visita de Rosario Mohedano a la tumba de Rocío Jurado

El pasado 1 de junio se cumplieron 21 años de la muerte de Rocío Jurado. Una fecha señalada que, días después, congregó al clan Mohedano y a algunos familiares de ‘la más grande’ en el cementerio de Chipiona, su pueblo natal. A la cita no faltaron José Ortega Cano, Gloria Camila, Rocío Flores, su hermano David, Rosa Benito y su exmarido, Amador Mohedano. Sin embargo, por allí no pasó, o al menos no se dejó ver, la sobrina de la cantante. Este miércoles, Rosario Mohedano ha saldado su deuda pendiente con la artista y ha visitado su tumba.

La suya ha sido una visita inesperada, que se produce en pleno mes de agosto, durante sus vacaciones al municipio en el que ha pasado tan buenos momentos. «Y aquí es donde muero yo. Mis raíces se unen con mi presente ♥️», ha destacado en sus redes sociales, donde ha compartido fotos de sus días de descanso en familia. También ha publicado una imagen de la escultura en honor a la artista, ubicada en una rotonda de la avenida que lleva su nombre.

De su visita a su mausoleo no ha dejado constancia en su cuenta de Instagram. Tampoco en su perfil de Twitter. Pero las cámaras han inmortalizado el momento en el que, emocionada, ha estado cerca del lugar donde reposan sus restos. En un intento fallido por pasar desapercibida, la cantante se ha mezclado con los visitantes, pero ha resultado misión imposible que nadie se percatase de su presencia.

Chayo, en plena guerra batalla judicial contra La Fábrica de la Tele, productora de ‘Sálvame’, lleva tiempo manteniendo cierta distancia con los medios de comunicación. En cambio, sí se ha mostrado más comunicativa en las redes sociales, donde recientemente compartía mensajes privados con Kiko Hernández.

Su juicio contra ‘Sálvame’ se celebrará en noviembre

El juicio pendiente de Rosario Mohedano con La Fábrica de la Tele se celebrará el próximo mes de noviembre. Hasta que llegue ese momento, está dispuesta a todo para defenderse de los ataques que, a su juicio, ha recibido por parte del programa.

“Qué doble moralidad. Estos sinvergüenzas aprovecharon mi situación sentimental para machacarme, primero como mujer, y sin piedad. Luego como profesional, vejándome, acosando y ridiculizándome en televisión. Mandé documentación y de nada sirvió”, ha confesado. Cansada del los ataques, ha publicado en las redes mensajes privados.

En uno de ellos, Kiko Hernández le preguntaba: «¿Le devolviste el dinero que te prestó Belén Esteban? ¿Por cierto, para qué era? ¿Qué compraste? ¿Algún souvenir? ¿Algo que te relajara? Y encantado de declarar delante de un juez para decir lo que vi en ese vídeo que te grabó Antonio Tejado… Lo malo sería que te quitaran la custodia de tu hijo por la gravedad de las imágenes y eso no me gustaría porque te tengo mucho cariño. ¡Guapaaaaaa!».

La sobrina de ‘la más grande’ ha revelado incluso que su prima, revelado que Rocío Carrascola ha animado a luchar por la causa que la ha llevado a los juzgados: «Mi prima me aconseja que lo denuncie públicamente porque ‘tengo coño’ y mucho, y ojalá otros se pronuncien”.