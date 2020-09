Fueron la única pareja que terminó el programa de ‘La isla de las tentaciones’ más unidos que antes, por eso extraña que José y Adelina hayan roto

El programa de ‘La isla de las tentaciones’ fue uno de los más vistos el pasado año y cada una de las parejas que pasaron por la República Dominicana tuvieron un final diferente. Los únicos que salieron juntos fueron José y Adelina, y aunque lo más mediáticos han sido Cristopher y Fani, estos han dado una inesperada noticia que nadie se esperaba. José y Adelina han roto su relación después de pasar todas las pruebas de fuego que tuvieron durante su estancia en las villas de lujo rodeados de soltero. De hecho, en la gala final se comprometieron, una boda que finalmente no podremos ver después de que la modelo y el Guardia Civil hayan anunciado su ruptura.

La pareja ha confirmado la ruptura sin desvelar los motivos

A pesar de que a algunos les ha pillado por sorpresa, a sus fieles seguidores no, ya que se estaban dando cuenta de que algo pasaba entre ellos. El motivo de esto no sería otro que las redes sociales, ya que no compartirían tanto contenido juntos. Así mismo lo han querido confirmar los propios protagonistas: «Como muchos estáis preguntando, os confirmo que Adelina y yo hemos terminado la relación. Están siendo días difíciles, así que os pido respeto. Muchas gracias a todos por vuestra preocupación», decía el Guardia Civil. Adelina también revelaba que habían roto con un mensaje casi idéntico al de su expareja: «Como muchos habéis preguntado, os confirmo que José y yo hemos roto. Están siendo días difíciles, así que os pido respeto. Muchas gracias a todos por vuestra preocupación».

De momento, ninguno de los dos ha querido revelar los motivos de ruptura, pero ambos han confirmado que han tomado caminos separados. De hecho, hasta la propia Adelina ha dejado de seguir a José en las redes sociales, mientras que este ha compartido una romántica carta dedicada a su pareja y al amor. «El amor de verdad es eterno y si termina no era amor.», titulaba mencionado escrito y decía lo siguiente.

La emotiva carta de José a Adelina tras su inesperada ruptura

«Que fácil es decirlo y que difícil entenderlo cuando el corazón se ha quedado sin fuerzas para seguir latiendo y aún así bombea tu nombre. No sé en que momento nos volvimos enemigos de una guerra que ninguno iba a ganar porque las heridas cada vez eran más grandes y no las dejábamos cicatrizar. Y ahora, con el alma rota, recogemos los pedazos que han quedado de ese amor tan puro que nos entregamos como si fueran piezas de un puzzle que no llegábamos a completar. El amor nos une y la vida nos separa. Por eso a veces somos y a veces no, por eso a veces…», comenzaba relatando en esta carta junto a una fotografía de él.

Y seguía diciendo lo siguiente: «El amor de verdad es eterno y si termina no era amor… Excepto tú, que no estás pero permanecerás siempre porque mi corazón solo guarda los recuerdos felices que una vez nos hicieron soñar», señalaba en dicha publicación. José ha querido agradecer todo el cariño que ha recibido a lo largo de estos días desde que anunció su ruptura con Adelina: «Muchas gracias de corazón a todos los comentarios y mensajes de apoyo y ánimo, sois increíbles».

A pesar de que han sido muchas las personas que han querido apoyarle durante estos días, también otra parte ha querido dejarle mensajes más maliciosos. Pero para estos también ha tenido palabras: «Gracias también a ese pequeño porcentaje de individu@s que solo tienen maldad y están jugando con el dolor que supone una ruptura sentimental, lamento mucho que tengáis un corazón tan feo, ojalá algún día seáis buenas personas».

El apoyo de sus seguidores

Sus fieles seguidores han seguido mandando mensajes de apoyo y cariño al Guardia Civil. «El amor viene y el amor se va, pero ese corazón que tiene y que no te cabe en el pecho encontrará a otra mujer estupenda y que te sepa querer, buena suerte amigo 👮‍♂️🇪🇸» o «Viendo los comentarios me parece increíble la facilidad con la que critican a la otra persona hasta el punto de ofender o dar por echo cosas que tu no dijiste en el mensaje. Tu mensaje se ve reflejado tus sentimientos y el respeto que le tuviste a esa relación. Siempre me parecieron una gran pareja y no dudo de que los dos sean grandes personas. El amor es complejo. Y a veces dos personas están mejor separadas que juntas y eso no significa que no exista aun amor entre ellos. Las rupturas siempre son difíciles. Pero les deseo lo mejor a ambos. Son grandes y solo deben darle tiempo al tiempo. Solo ustedes saben los verdaderos motivos y lo que digan los demás no importa. Mis mejores deseos» son algunas de las reflexiones que ha recibido en su publicación.