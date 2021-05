La médico especializada en cirugía estética ha reaparecido y esta ha sido su reacción cuando le han preguntado sobre la nueva chica con la que ha sido visto Diego Matamoros tras la ruptura.

Carla Barber está centrada en su trabajo. Eso es lo que muestra orgullosa a través de las redes sociales, donde comparte orgullosa la labor que hace su clínica con todos los clientes que acuden allí. La médico especializada en cirugía plástica lleva ya unas semanas sin el que fuera su pareja, Diego Matamoros, y cuando le preguntan por él, tiene una reacción que es inesperada.

La joven prefiere ni oír hablar de Diego Matamoros. De hecho, tiene una reacción de querer salir del paso cuando le preguntan sobre la nueva chica con la que ha sido visto el hijo de Kiko Matamoros. «Hasta luego», espetó la médico estética al preguntarle por la posible nueva relación que podría haber iniciado su ex.

El pasado 28 de abril, tras varios rumores sobre una posible crisis en la pareja, Kiko Matamoros confirmaba en ‘Sálvame’ que su hijo, Diego Matamoros, y Carla Barber se habían separado, al menos, de manera física. «Él se ha dio a su casa en Boadilla del Monte», confirmaba el colaborador de televisión.

Así reacciona Carla Barber cuando le preguntan por Diego Matamoros

No reacciona de la misma manera cuando le preguntan por Laura Matamoros, que confirmaba hace unas horas que está esperando a su segundo hijo, fruto de su relación con Benji Aparicio, con el que tiene un hijo ya de tres años. Carla Barber prefiere no decir nada al respecto, pero sí que manda un mensaje a su gran amiga, con la que sigue teniendo una increíble relación a pesar de que ya no está con su hermano.

«Mientras ella esté bien, estoy feliz. Yo si ella está feliz estoy feliz porque la quiero mucho», ha declarado Carla Barber ante las cámaras mientras esperaba a entrar en casa. Ha sido muy divertido el momento en el que su perrito Togo ha empezado a ladrar cuando los reporteros se han acercado a ella. No hay nadie más protegido ahora mismo que Carla Barber.

Un viaje para desconectar de todo

Unos días después de que se conociera su ruptura con Diego Matamoros, Carla Barber decidía poner tierra de por medio y viajó hasta Maspalomas para estar junto a su familia por el Día de la Madre. Gracias a las redes sociales de Carla Barber, hemos podido ser testigos de cómo ha sido su viaje hasta Maspalomas para reencontrarse con su familia para estar junto a la mujer más importante de su vida en una fecha tan señalada par ella. Así, la cirujana revelaba que había reservado tres habitaciones en un conocido hotel para pasar un fin de semana de relax y tranquilidad junto a los suyos.