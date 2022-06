«Sin ánimo de polemizar contigo, no puedo dejar pasar los ofrecimientos que de forma pública haces en ella, en aras de la verdad que desde hace tanto tiempo persigo y que tú deberías perseguir», dice Navarro en su escrito. En el escrito muestra que estaría dispuesto a realizarse una prueba de paternidad junto a Alejandro: «Afirmas en la entrevista que te harías la pruebas de paternidad en el Instituto Nacional de Toxicología, pero no en un centro privado, ya que no te fías de mí. No quiero que desperdicies tu ofrecimiento».

Después de años de batalla judicial por la paternidad de Alejandro Reyes, Pepe Navarro desea ahora ponerse de acuerdo con el joven para que se someta a tres pruebas de paternidad diferentes: una en la clínica que decida Alejandro, la segunda en una clínica que proponga Pepe Navarro y, por último, una tercera en «una impuesta por alguien neutral». Con esto pretende zanjar de una vez por todas el asunto sobre la paternidad, que ya dictaminó una sentencia judicial.