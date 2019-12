El pasado mes de octubre, Inés Sainz hacía público que sufría cáncer de mama. Desde entonces, la que fuera Miss España en 1997 su fuerza, buena actitud y positividad, son sus armas para luchar y superar la enfermedad. La modelo narra su día a día a través de sus redes sociales y ha compartido con sus seguidores el motivo de su felicidad.

Inés Sáinz comienza su tratamiento contra el cáncer de mama con mucho humor

«Felicidad sin filtros. No os imagináis el significado que tiene para mi volver a poner un pie en la nieve. ⛷⛷⛷ es con diferencia una de las cosas que más me gusta. Pensé que nunca volvería. Así que estoy feliz y entera, que también es importante», ha escrito la modelo en sus redes sociales junto a una imagen en la que aparece en la pista de nieve de lo más feliz.

La modelo Inés Sáinz ha comenzado ya el tratamiento de radioterapia contra el cáncer de mama que se le detectó hace un mes. Su positividad y buen humor a la hora de afrontar la enfermedad es todo un ejemplo a seguir. Por fortuna para ella, no ha sido necesario un tratamiento de quimioterapia.

A principios del pasado mes de octubre, Inés Sainz fue intervenida para extirparle un tumor mamario en el Hospital Ruber Internacional. Afortunadamente, los resultados de la operación han sido satisfactorios y no tendrá que someterse a quimioterapia. Sin poder reprimir las lágrimas, ha querido enviar un mensaje a sus seguidores. «Me he librado. Por favor tenéis que ir al ginecólogo. Tenéis que ir al ginecólogo, chicas. Me ha salvado la vida. De tratamientos horrorosos, de mastectomías. Tengo hasta el 31 de octubre. Luego voy a parar, porque necesito descansar».