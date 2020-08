Marta López ha abierto su corazón al estar pasando por una de las etapas más delicadas de su vida y lanza una pullita a Anita Matamoros, al estar ausente en el peor momento de salud de su padre, Kiko Matamoros.

Marta López está pasando el verano más atípico de su vida. No solo por la situación en la que se encuentra nuestro país después de la crisis del coronavirus. Y es que lleva ya unas semanas centrada en el cuidado de su pareja, Kiko Matamoros, que continúa ingresado en el hospital después de que sufriera una infección apenas unos días después de extirparle la vesícula.

La modelo continúa su actividad en las redes sociales, pero la mayoría de sus publicaciones las publica desde el hospital. Aunque trata de tener sus ratitos para ir a casa y darse una ducha, o acudir al gimnasio, Marta no se separa ni un instante de su pareja. No es muy dada a hablar de temas personales a través de su perfil de Instagram, pero ahora se ha atrevido a hacer su confesión más íntima, justo cuando pasa por uno de sus momentos más delicados.

«Ya estáis viendo que no está siendo mi mejor verano, aunque sí el más emocional. Que no emocionante, todo sea dicho. Debería estar disfrutando, con mis amigas, como muchos me decís intentando que me venga abajo, pero ¿Sabéis qué? Que no hay plan mejor que estar al lado de la persona que quieres», empieza explicando sobre el verano que está pasando, en Madrid para estar junto a Kiko.

La confesión más sorprendente de Marta López desde el hospital

Marta López está siendo el apoyo más incondicional del colaborador de televisión en su época más delicada: «Estoy orgullosa de poder animarlo cuando se viene abajo, y orgullosa de mi fuerza frente a todas las pequeñas tempestades a las que nos enfrentamos. Esta foto me la dedico a mí y a tí. Porque saldremos más fuertes de esto, y estoy segura de que todo va a mejorar. Vas a valorar más el simplemente estar. Sentirse querido, querer, y tener salud, que al final, cuando dicen que es lo más importante, es porque es verdad. Lo demás da igual. La salud y el amor son los dos pilares fundamentales por los que se debería regir la vida. Y seguro que esos pilares se construirán desde el principio. Y ojalá todo vuelva a su cauce», continúa diciendo.

Y es que la modelo ha querido hacer hincapié que en estos momentos es cuando te das cuenta de lo realmente importante. Marta López está pasando por una etapa complicada, aunque no ha parado de recibir el apoyo y el cariño de las personas que los quieren. Sin embargo, aprovecha esta confesión para lanzar una pullita a Anita Matamoros, que ha sido el familiar que más ausente ha estado en todo este proceso: «Tienes un corazón enorme. Ojalá muchos lo viesen y muchos que lo ven lo valorasen», apunta.

Aprovecha la ocasión para lanzar una pullita a Anita Matamoros

Una etapa complicada de la que Marta saca el lado bueno: «Hay cosas peores, lo sé, pero soy humana, por lo que enfrentarme a cosas así, nuevas y desconocidas a veces pasa factura, aunque me siento afortunada de poder estar. Simplemente de poder estar.

Mi madre dice que las personas buenas al final triunfan, y que al final la vida recompensa a quien actúa con el corazón. Me sentía con la necesidad de compartir esto porque creo que a veces nos falta empatía y nos sobra intolerancia. Y sobre todo, conocimiento sobre lo que opinamos».

Son muchas cosas las que se están hablando durante las semanas de Kiko Matamoros en el hospital, por lo que Marta aprovecha la ocasión para pedir respeto: «Sólo pido respeto. El que creo que yo tengo 🙏🏽✨ pasad un buen verano y sed felices. 💖 Y como dice Sabina: “Aprendiendo a vivir en este siglo feroz. Aprendiendo a seguir contra viento y marea siendo yo”».