Las redes sociales suponen un arma de doble filo y más teniendo en cuenta que cualquiera puede decir lo que le plazca amparándose en el anonimato. Son infinitos los ejemplos de personajes famosos que día tras día conviven con insultos, críticas, reproches e incluso amenazas de muerte, aunque suele ser más común que esto dé el salto a los medios de comunicación cuando el famoso en cuestión estalla y responde airado. Es el caso de India Martínez, que hasta la fecha no había hecho alarde de su mal humor de manera pública, pero todo el mundo tiene un límite y hay ocasiones en las que se ven obligados a perder las formas, los nervios y la educación. Aunque quizá no tanto la razón.

Lo que ha sacado de sus casillas a India Martínez ha sido un comentario muy machista en el que se le llama “guarra” por el mero hecho de compartir sus fotografías más sensuales en redes sociales. “Me parece de bajo coeficiente intelectual, poca clase y guarra suprema subir fotos provocativas a redes sociales con 37 años”, criticaba un usuario en Twitter, que no se conformó con esta apreciación y añadió que “antes, con 37 años, uno esperaba encontrarse a una madre de varios niños feliz. Ahora se encuentra a una attention whore adicta a…”, zanjaba generando gran polémica por sus desafortunadas -y machistas- palabras.

India Martínez no tardó en responder a lo que considera no solo un ataque machista, que condena a una mujer por mostrar su cuerpo como le plazca y encima le relega al único papel de tener hijos, única vía por la cual podría ser feliz. También por el hecho de que la considere una mujer de avanzada edad que debería tapar su cuerpo al mundo por tener 37 años. Pero la respuesta de la cantante ha sido otra más contundente si cabe: “si me dijeras eso en la cara te llevabas una buena hostia. Siendo amable contigo. Que eres muy valiente tú por Twitter”, le espetó, cosechando el aplauso de muchos, aunque también hubo quien le indicó que quizá hubiese caído en la trampa de este usuario y le había provocado.

Este usuario no ha querido responder a India Martínez. De hecho, al poco tiempo de recibir las consecuencias de su polémica opinión viral, decidió privatizar su cuenta y que tan solo sus amigos pudiesen acceder a sus mensajes, como los publicados anteriormente en el que relaciona “feminismo con enfermedad mental” o que “las mujeres viven en un delirio bipolar constante, entre su biología y la ideología marxista”. Después directamente eliminó su cuenta y se dio a la fuga, pues las críticas se volvieron feroces y seguramente estaba recibiendo de su propia medicina: insultos y reproches por lo que ha decidido libremente publicar en sus redes sociales. Lo mismo que ha hecho él con India Martínez.