Una vez más, India Martínez ha revolucionado a las redes sociales al posar junto a sus dos hermanas en topless. La cantante y sus hermanas Laura y Dessy no han tenido reparos en hacerse las instantáneas ligeras de ropa y luciendo como única prenda la parte de abajo del bikini. Para disimular las partes donde estaban despojadas de ropa se han tapado con trozos de fruta. «Por fin, otra vez juntas. Os amo!! @deseada.martinez y @laura_martinezfz», ha escrito la cantante en su publicación de Instagram. Y a continuación bromea: «Mañana se agota la sandía en el súper…».

Las respuestas a su post no se han hecho esperar, y numerosos admiradores y amigos han escrito comentarios ante su sugerente posado. Uno de ellos es el cantante Omar Montes, quien ha tirado de sentido del humor para sentenciar: «La sandía tiene mucho calcio». Por su parte, Colate Vallejo-Nágera, ex de Paulina Rubio y hermano de Samantha Vallejo Nágera, también ha dejado claro que le ha encantado ver las instantáneas: «Me gusta la sandía».

Con estas fotografías, la cantante cordobesa ha hecho un pequeño un parón de la gira de conciertos, que lleva por nombre ’90 minutos +’ y que la hará visitar numerosos puntos de la geografía española este verano. Esta semana tiene una importante cita en Cádiz, donde se la espera el próximo 4 de junio para dar un concierto enmarcado dentro del programa de actividades del Carnaval de la ciudad. La gira continuará el 11 de junio en la plaza de Toros de Illescas (Toledo).

Estas explosivas fotografías de India Martínez y sus hermanas no son las primeras que se producen. Lo cierto es que cada vez que se reúne con ellas nos regalas imágenes para el recuerdo. Hace ocho semanas, sin ir más lejos, las tres protagonizaron un posado en bañador estampado de piñas que también despertó una oleada de comentarios en las redes sociales. También cabe destacar el post que compartieron en agosto de 2019, cuando India, Deseada y Laura presumieron de curvas con una imagen en bañador que logró acumular más de 75.000 likes, convirtiéndose así en una de las fotos de mayor éxito de la artista.

Con este posado hemos podido ver, además, a una India muy recuperada del reciente episodio de salud con el que alarmó a sus ‘followers’ al compartir un vídeo suyo con la cara y el cuerpo completamente hinchados. «Soy un bichito», decía en su perfil de Instagram. «Otra vez alergia a no sé qué… Está vez no tomé medicamentos, ya que he comprobado que me pasa con el Ibuprofeno y derivados. Creo que a más de uno nos pasan estas cosas verdad… 😌. A ver si damos con lo que es. (Si algún día me veis así por ahí no os asustéis jejeje)».