Norma Duval sorprendía al quitarse la máscara de unicornio en el programa de Antena 3. Además, su nueva cara llamó la atención entre los internautas

La reaparición de Norma Duval la pasada semana como el unicornio de ‘Mask Singer: adivina quien canta’ supuso una revolución. La polifacética artista sorprendió a todos por su nueva cara y las redes sociales no tardaron mucho en preguntarse qué se había hecho la que fuera vedette, ya que su imagen era diferente y la notaban mucho más hinchada. Tras varios días de fuertes rumores sobre retoques estéticos y operaciones, Norma Duval ha querido zanjar la polémica emitiendo un comunicado y aclarando el (verdadero) motivo por el que su cara se veía diferente.

La concursante del nuevo talent de Antena 3 sorprendió a todos al quitarse la máscara del unicornio y mostrar que era ella la identidad oculta que había permanecido durante tres galas en el anonimato. A pesar de que sorprendiera que fuera Norma Duval, por el personaje que es, en Internet también llamó mucho la atención el rostro de la vedette. Visiblemente cambiada y con cierta hinchazón en su piel, pero ¿qué es lo que le ocurría?

Norma Duval emite un comunicado desmintiendo los rumores de su nuevo rostro

Tal y como hemos dicho anteriormente, Norma Duval ha decidido emitir un comunicado revelando el por qué del hinchazón de su cara. El texto comenzaba así: «Hola a todos. Quiero comunicaros que yo también me sorprendí cuando vi mis imágenes en Mask Singer ,mi cara estaba inflamada pero desde luego nada de lo que se ha especulado es cierto también se dice que no somos nosotros los que estamos siempre debajo de las mascaras», comenzaba diciendo. Y añadía lo siguiente: «Pues se equivocan ,somos nosotros y la prueba es que el tiempo de espera ,el inmenso calor el peso de la propia cabeza del Unicornio y añadida mi claustrofobia me ocasionaron esa reacción de inflamación un placer mi paso por el programa .Os deseo un feliz Domingo», sentenciaba.

Una publicación que acompañaba con una imagen en la que su rostro estaba en el estado habitual al que nos tiene acostumbrado. Además, en dicho post ha recibido el apoyo de sus seguidores, que le muestran su incondicional cariño. «No hace falta que te justifiques. Eres historia de España y el aspecto sea por lo que sea va en el día a día. Y yo tengo una Norma. Ser como Norma Duval», «Yo supuse lo de la cara que fué a causa de la cabeza de unicornio. He sido de estética. Eres genial», «Estabas y estás estupenda. 👏👏😍😂» o «Primera imagen tuya que me sorprendió y a la vez nos me gustó me pregunté que le pasa porque ella es guapísima uuufff», han sido algunos de los comentarios que ha recibido en la mencionada publicación.

Para Norma, esta ha sido una gran experiencia: «Una de las experiencias profesionales mas bonitas de vida 🦄 Me lo he pasado genial y os animo a que sigamos todos hasta el final hasta descubrir quien está detrás de cada máscara 🙏🏻».