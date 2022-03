El futuro de Pilar Rubio y Sergio Ramos podría estar más cerca de España. Desde que la pareja se mudara a París, Francia, para seguir al futbolista en su nueva andadura junto al Paris Saint Germain (PSG), el terreno profesional del sevillano ha dado un giro de 180 grados. Y es que las lesiones no le han ayudado a lucirse en el país vecino. Ha estado muchas horas en el banquillo, lo que podría hacer que Sergio se esté buscando ya otras opciones.

Estas opciones pasan por volver al Real Madrid o regresar a Sevilla, donde Sergio Ramos disfrutó de unos años increíbles junto al club rojiblanco. Además, él nació allí y es una tierra a la que no le importaría volver, puesto que es donde está parte de su familia y muchos amigos. A la que tampoco parece importarle es a Pilar Rubio, que ha demostrado que seguirá a su marido allá donde vaya.

Así se lo demostró hace unos meses, cuando Sergio Ramos confirmó que se mudaba a París para emprender una nueva andadura con el equipo parisino. Para la colaboradora de ‘El Hormiguero’ volver a España sería una gran noticia, ya que ha tenido que estar viajando constantemente de París a Madrid, y viceversa, y no ha querido declinar ningún compromiso profesional que le salía en la capital española.

Pilar Rubio lleva un año viajando de París a Madrid, y viceversa

Y el dinero no es ahora la prioridad para el matrimonio. Sergio y Pilar se decantan ahora por volver a un sitio que les guste y en el que estén a gusto, y Sevilla es uno de los mejores sitios para instalarse con su familia. No hay que olvidar que sus cuatro hijos han viajado con ellos a la capital francesa y han tenido que empezar una nueva vida en un colegio diferente. El hecho de que el mayor tenga ya siete años puede ser fundamental para que sus padres piensen que toca instalarse en un lugar definitivo, de cara a que haga sus amistades y que las conserve.

La vuelta a España no solo es primordial porque les gusta más la vida en nuestro país, sino porque Sergio Ramos se tiene que buscar la vida. Su presencia en París no ha ido como a él le hubiera gustado. Las lesiones han hecho que pase mucho tiempo en el banquillo. De hecho, solo ha jugado 283 minutos durante cinco encuentros. A esto no nos tenía acostumbrados cuando jugaba en las filas del Real Madrid, de donde se fue con muchos minutos jugados y siendo el capitán.

Una vida en París que ha disfrutado al máximo

Aunque sigue viajando con frecuencia a Madrid para cumplir con sus compromisos en ‘El Hormiguero’, Pilar Rubio también está disfrutando de una etapa distinta de su vida asentándose en una de las grandes capitales europeas. Hace tan solo unas semanas se dejaba ver junto a su marido en el desfile de Louis Vuitton durante la Paris Fashion Week. El matrimonio se codeó con personajes de la talla de Naomi Campbell o J Balvin, entre otros.

Gracias a la redes sociales hemos sido testigos de cómo la familia continúa adaptándose a su nueva vida en el país vecino, así de cómo ha conseguido compaginar la presentadora su vida en la capital española y en París. Los cuatro hijos del matrimonio son los que menos están notando los cambios, tal y como ha asegurado la colaboradora en alguna ocasión. «Como son cuatro, nunca van a estar solos, así que siempre tienen el referente de sus hermanos y sus padres. Que la familia estuviera unida era lo más importante, para que los niños no sintieran la falta de ninguno de nosotros», afirmó hace unos meses. Ahora solo queda saber qué destino elige el futbolista para trasladarse allí con su familia y volver al fútbol sin lesiones y demostrando su potencial.

