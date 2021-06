Ylenia no lo ha dudado y ha estallado contra Irene Montero en sus redes sociales. Un mensaje incendiario y que promete dar mucho que hablar.

Irene Montero, Ministra de Igualdad, no duda en posicionarse en temas polémicos públicamente. La última vez en hacerlo ha sido esta semana cuando se ha pronunciado sobre la reaparición de Plácido Domingo tras dos años de ausencia en el Auditorio Nacional. Su actuación fue ovacionada, sin embargo, anteriormente había sido acusado de abusar de mujeres, por lo que los gritos de «eres el más grande» han indignado a la política. «¿Por qué hay quienes necesitan aplaudir con estruendo a un hombre que ha confesado haber abusado sexualmente de varias mujeres? Incluso quienes piensan que la respuesta no puede ser el escarnio público deberían entender que la ovación lo es aún menos», escribió. Palabras que a su vez han hecho estallar a Ylenia Padilla, que se ha dirigido a ella en su cuenta de Twitter, no pudiendo evitar copar titulares. “¿Por qué no apoyas públicamente a una mujer que fue violada en un programa en directo y sí llamas a la cadena que está en juicio con ella a cambio de publicidad electoral? Sois un cuadro todas. Marionetas”, ha escrito muy molesta la ex gran hermana.

Ylenia se refiere en este Tweet al apoyo que brindó públicamente a Rocíito en varios puntos de la docuserie, interviniendo incluso en directo. Sus declaraciones dieron mucho que hablar, ya que tras ellas tildó a Antonio David de maltratador cuando no lo había dicho la justicia, lo que enfadó mucho a la familia del malagueño. «Quiero mandarte un abrazo y agradecerte sinceramente que hayas tenido la valentía, la entereza, la fortaleza de contar tu testimonio. Tu historia de vida”, dijo Irene a Rociito. Ahora la colaboradora de ‘Yu no te pierdas nada’ considera que si la ha arropado públicamente a ella en su infierno vital, también debería hacerlo con Carlota, una joven de la que supuestamente se abusó durante su estancia en GH. Una historia que tuvo lugar en ‘GH 18’, la última edición que tuvo lugar en Telecinco y tras la que se cayeron muchas campañas publicitarias.

Hace pocos días la cadena confirmaba que el formato vuelve a la pequeña pantalla, una vuelta por la que Ylenia ha dado un puñetazo sobre la mesa. Se desconoce la fecha de regreso, pero sí se sabe que le han cambiado el nombre, pues se pasará a llamar ‘La casa viva’, donde pretenden tener mucho cuidado ante situaciones similares. Después de un largo descanso en el que han buscado oxigenar a la audiencia, Telecinco ha reforzado algunas medidas y entre ellas destacan «acortar al máximo los tiempos de reacción» ante cualquier problema, «garantizar la confidencialidad y la intimidad de la víctima» o contar con la ayuda de «organizaciones e instituciones feministas». Un giro que buscan también después de la docuserie de Rocío Carrasco, ya que han conseguido que sean muchas mujeres las que se lancen a denunciar la violencia de género