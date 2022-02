El 24 de enero la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin interrumpieron su relación matrimonial tras 24 años casados y cuatro hijos en común. Lo hicieron de mutuo acuerdo, aunque desde diferentes circunstancias. Mientras el que fuera duque de Palma tenía a la prensa cada mañana en su puesto de trabajo, la hija del Rey Juan Carlos lograba zafarse de las cámaras. No había ni rastro de ella ni siquiera en Ginebra, su lugar de residencia. Por ello, su primera imagen tenía un gran valor. Ella reapareció luciendo todavía su alianza de casada, pero ¿y él?, ¿todavía la lleva consigo? Si bien a su llegada al despacho de abogados lo hacía con guantes debido al intenso frío de Vitoria, Iñaki solo unos segundos después se los retiraba y dejaba al descubierto este detalle. No ha lucido alianza después de ser visto junto a Ainhoa Armentia, aunque tampoco antes, pues desde hace muchos años no constan fotografías con él.

Iñaki Urdangarin lleva sus manos desnudas desde hace años. A pesar de que esta sortija podría tener un gran significado en este momento para el matrimonio, él se despojó de esta pieza para su día a día, a diferencia de la Infanta Cristina. Es su etapa más complicada como pareja y, aunque hay quien se plantea una reconciliación, son muchas las dudas las que sobrevuelan sobre el futuro de su relación. No solo están unidos por esta joya que se pusieron por primera vez en el mes de octubre de 1997, también por infinidad de recuerdos y cuatro hijos que ahora apoyan a ambos. Quizás esto sea lo que pese más en su balanza si finalmente deciden continuar y darse una segunda oportunidad.

Sus fotos con Ainhoa Armentia le han puesto en el disparadero e incluso tambaleado su matrimonio, aunque él intenta hacer vida normal y no ha hecho cambios en lo que respecta a esta joya que tanto simboliza para doña Cristina y él. Con o sin alianza acude todos los días a su trabajo y en ciertos momentos se relaja con amigos, tal y como demuestra una imagen de redes sociales que se viralizó a comienzos de esta semana. Una instantánea en la que se le ve sonreír junto a siete compañeros de balonmano y que deja ver que, poco a poco, vuelve a reinar la paz en su vida. Al menos en lo que respecta al ocio.

No es el único miembro royal que no lleva anillo, ejemplo de ello la Reina Letizia, quien en pocas ocasiones lo ha utilizado, al igual que ha sucedido con su anillo de compromiso. Un movimiento que ha hecho saltar todas las alarmas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, aunque en España ya no llama tanto la atención. La esposa del Rey Felipe no lo usa por cuestiones prácticas, en especial, por los continuos apretones de manos y saludos oficiales, ya que con joyas se hacen mucho más complicados e incluso le ocasionan heridas. A diferencia de su marido, que sí lleva la alianza en la mano izquierda, de hecho, siempre le ha acompañado desde que se dieran el ‘sí quiero’ el 22 de mayo del año 2004.

