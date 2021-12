Chabelita ya contó antes de Nochebuena que en el clan Pantoja todos pasarían las fiestas por separado. No habría reunión, ni cena en Cantora y todo apunta a que en las fechas venideras la situación será la misma. La hija de la artista ha contado que está en contacto con su madre y que tras felicitarse la Navidad se plantea verla para que ella también disfrute de su nieto. «He celebrado la navidad con unos amigos. Sí comprendo a mi madre, llevaba tiempo sin hablar mucho conmigo, entiendo que son unas fechas señaladas y no tiene ganas de celebrar la Navidad», ha dicho tratando de excusarla. Pero ¿cuál es la pregunta que desea hacerle antes de que termine el año? «Yo mañana le preguntaré si quiere que vayamos. Me pasaré con el niño para ver si puedo animarla», ha dicho.

Si acepta Isabel Pantoja la propuesta por parte de su hija, podrían cenar juntas en Nochevieja, aunque la colaboradora de televisión cree que su madre no tiene el cuerpo para celebraciones. Tras el año más difícil de su vida, Chabelita solo confía en que Isabel se reúna con ella para pasar tiempo con su nieto, al que, por cierto, adora. Ahora solo cabe esperar a saber cuál es la predisposición de la intérprete de ‘Marinero de luces’, que desde hace semanas está en absoluto silencio. Sin dar pistas de sus planes o de cómo está, Isabel Pantoja está centrada en vivir su duelo sin la compañía de nadie.

La muerte de doña Ana a finales del mes de septiembre supuso un fuerte golpe para Isabel Pantoja, quien desde hace meses, además, no se habla con su hijo Kiko Rivera. «Mi madre es súper sufrida, ella si le hablas del tema sigue con ese dolor como si hubiera pasado ayer», ha continuado Chabelita. A pesar de que han pasado casi tres meses de su fallecimiento, Isabel es incapaz de pasar página y todavía sigue llorando la ausencia de su madre. Con quien ha preferido no hablar ha sido con Kiko Rivera, con el que la relación está completamente rota. «No he hablado ni con Kiko ni con Irene», ha dicho Chabelita y es que ella cree que las fiestas no son motivo suficiente para solucionar problemas familiares. Prefiere dejar que fluya y el tiempo será el que dé la razón a unos u otros.

«Supongo que mi hermano ni irá ni la felicitará. La cosa seguirá igual», ha dicho Chabelita sobre lo que ella considera que sucederá entre Kiko y su madre durante los próximos días. Si bien parecía que la muerte de doña Ana iba a servir para acercar posturas, nada más lejos de la realidad. Cada uno ha seguido su camino y no parece que el próximo año vaya a traer buen rollo entre ellos, aunque este clan ha sorprendido a los lectores en multitud de ocasiones, por lo que nadie sabe qué sucederá en el futuro.

