Belén Esteban no está para polémicas y no desea que sus buenos momentos de felicidad se vean empañadas por controversias que ella tiene más que superadas. La cuestión sobre la graduación de su hija Andrea en su carrera de Comunicación Audiovisual está dando mucho que hablar y generando ríos de tinta, al informarse de que la joven invitó a su padre, Jesulín de Ubrique, a asistir a su gran momento en Londres y éste declino la oferta y prefirió convertirse en la sonada ausencia de la jornada. Como decimos, Belén Esteban esta cuestión la tiene superada, ya llueve sobre mojado y prometió no tratar más cuestiones de esta índole en público por respeto a la persona a la que más quiere, su hija. Por eso, en plena polémica, ha optado por echar mano del baúl de los recuerdos y tener un hermoso detalle con otra de las personas que más quiere, esta vez, su madre Carmen.

La colaboradora de ‘Sálvame’, aún inmersa en los pormenores de su rehabilitación por la aparatosa caída que sufrió en pleno directo y del que habló en exclusiva para SEMANA, ha querido esta vez ponerse en comunicación con el mundo para demostrar que hace oídos sordos a lo que se está comentando ahora sobre Jesulín de Ubrique. Lo hace rescatando una imagen de su carrete privado, en la que aparece compartiendo escena con su madre con Londres como telón de fondo y con una de las icónicas cabinas de teléfono como mejor el perfecto elemento para contextualizar dónde se captó y en qué momento se tomó la instantánea. Fue en la capital británica, una escapada exprés de la familia para arropar a Andrea en su gran día en su graduación que, como recordaba la propia Belén Esteban, fue “un día inolvidable, rodeada de su familia y de todos sus compañeros”.

Ahora, Belén Esteban quiere dejar claro, sin necesidad de decir demasiado y viendo que la evidencia es suficientemente clara, quiénes estuvieron junto a su hija aquel día inolvidable en Londres. Además de su marido, Miguel Marcos, también viajó hasta la capital británica su madre Carmen, con la que vivió momentos especialmente bonitos mientras recorrían las calles de la ciudad, además del que experimentaron al ver cómo Andrea cerraba su etapa universitaria con éxito ante la atenta mirada de sus seres queridos, aunque faltase Jesulín de Ubrique.

“Felicidad, amor de abuela y de madre en un día muy feliz para toda la familia”, era la escueta explicación que Belén Esteban ofrecía para contextualizar la foto que ha colgado en las stories de su Instagram de su último viaje a Londres. No hace falta que diga más, ni entrar en la polémica sobre los posibles motivos de Jesulín de Ubrique para faltar en un día tan importante para su hija. Una foto, una frase y todo queda más que claro.