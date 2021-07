La impasible reacción de Kiko Rivera tras conocer el apoyo de Isabel Pantoja en su guerra con su tío Agustín

Como si la cosa no fue con él. Así ha reaccionado Kiko Rivera tan solo unas horas después de que su madre, Isabel Pantoja, acudiera a los juzgados a testificar en calidad de testigo en la guerra que tiene abierta el DJ. con su tío, Agustín Pantoja. El artista, que llegaba a su casa de Castilleja de la Cuesta en solitario, no ha querido decir nada al respecto de que su progenitora muestre públicamente y judicialmente el apoyo a su hermano, dejando de lado a su hijo. Tal y como se puede ver en el vídeo que hay al comienzo de esta noticia, Kiko no quiere decir nada de lo que había pasado horas antes en los Juzgados de Chiclana.

El Dj no se pronuncia sobre la dura decisión a la que ha tenido que enfrentarse su madre

Kiko Rivera hace oídos sordos a la información de su madre en los Juzgados. El DJ. prefiere no comentar ni revelar su opinión al respecto. El hecho de que su madre muestre su apoyo en los juzgados a Agustín Pantoja supone un nuevo distanciamiento entre madre e hijo. Las cosas no parecen solucionarse en el clan Pantoja. Por si fuera poco, la cantante ha llegado a declarar acompañada por su hermano, lo que supone un nuevo golpe para Kiko Rivera, que ha visto como su progenitora iba a declarar en contra de él.

La cantante ha tenido que tomar una decisión dura, ya que se ha visto en la tesitura de elegir entre defender a su hermano o a su hijo, Kiko Rivera. Finalmente parece que se ha decantado por mostrarse al lado de su hermano, del que no se ha separado nunca desde hace años. El motivo que le lleva a reaparecer después de semanas sin hacerlo no es de lo más agradable.

Kiko Rivera demandó a su tío, Agustín Pantoja

El motivo por el que Isabel Pantoja ha tenido que acudir a declarar como testigo a los juzgados es por la demanda que Kiko Rivera interpuso a su tío, Agustín Pantoja. El Dj decidió emprender acciones legales contra su tío por unos supuestos delitos de apropiación indebida, estada y administración desleal. Hay que recordar que hace unos días acudía el dj al juzgado de Chiclana para ratificar la demanda. Muy serio y acompañado de un amigo, Kiko entraba con paso firme, pero tratando de pasar desapercibido. Consciente de lo que implica este proceso legal, Kiko procura estar muy concentrado y prefiere no entrar en polémicas. Prueba de ello es su aparición tan solo poco tiempo después de que su madre acudiera a testificar. Kiko Rivera se ha mostrado completamente impasible y sin querer hacer declaraciones algunas al respecto. ¿Cómo se habrá tomado la decisión de su madre de puertas para dentro?