Tras varias semanas ingresados, por fin hemos podido ver la primera imagen de Jesús Mariñas. El periodista lleva 21 días ingresado en el centro médico Ramón y Cajal después de tener que ser ingresado de urgencia al encontrarse indispuesto y su pronóstico era reservado. Poco a poco ha ido mejorando pero sin embargo todavía no ha abandonado las instalaciones médicas. Este 21 de abril, su marido, Elio Valderrama, cumplía años y compartía una imagen a través de su perfil de Instagram junto a Mariñas, que se encontraban apostillado en la cama del hospital. «#21abril #micumpleaños apago la velita en compañía @marinas.jesus y @anaparrilla.», escribía en sus redes. Esta publicación nos ha permitido ver la primera imagen del periodista desde que ingresara en el hospital en el que todavía permanece.

Jesús Mariñas permanece en el hospital Ramón y Cajal de Madrid

No ha sido hasta ahora cuando hemos podido ver la primera imagen del periodista desde el centro médico. Jesús Mariñas tuvo que ser ingresado en el hospital Ramón y Cajal de Madrid debido a problemas derivados del cáncer de vejiga que padece desde hace unos años. Al parecer, una de las pastillas que toma como tratamiento le habrían producido efectos secundarios y tuvo que ser trasladado de manera inmediata hasta el centro hospitalario donde todavía permanece. Durante estos días, han sido muchos amigos y compañeros de profesión quienes han acudido al hospital para visitar al periodista, que no está pasando por su mejor momento personal.

Quien no se separa de Jesús Mariñas es, sin lugar a dudas, su marido. De hecho, el día de su cumpleaños ha querido soplar las velas junto a él. Aunque no sería la celebración más esperada, lo importante es que están juntos en una fecha tan señalada. Una vez que el periodista se recupere, podrán hacer algún romántico plan para celebrar tanto el cumpleaños del fotógrafo como que el periodista haya recibido el alta médica. De momento, se tienen que conformar con soplar las velas en buena compañía para ir recuperándose poco a poco.

El periodista iba a ser dado de alta hace unas semanas pero permanece ingresado

Jesús Mariñas ingresó en el hospital el jueves 31 de marzo aunque la noticia no trascendió hasta varios días después. Desde entonces, se han conocido algunos detalles sobre su ingreso. Su pareja, Elio Valderrama, fue el que llamó a la ambulancia después de que Jesús le dijera que no tenía apetito y dejara de hablar. Ahora ya habla con lucidez e incluso ha vuelto a comer con normalidad. Esto nos deja ver que los días en el hospital le han venido bien para recuperarse después de este problema de salud y aunque estaba previsto que hace unas semanas abandonase el centro médico, finalmente no pudo ser así y todavía continúa ingresado en el Ramón y Cajal.

Como hemos dicho anteriormente, su marido es el encargado de cuidar a Mariñas en estos momentos tan delicados. Es un pilar fundamental para él y no se ha separado ni un segundo de su marido en este proceso. La pareja, que llevan más de tres décadas juntos, siempre han demostrado estar muy unidos. El venezolano ha mostrado a través de sus redes que está día y noche en el hospital, además de todas los ramos de flores que le están haciendo llegar. Mariñas es un periodista muy querido y tiene una gran piña que no se ha separado de él en estos momentos. Pero sin lugar a dudas, su marido ha sido su pilar fundamental. Fue precisamente su marido quien llamó a la ambulancia al ver que Mariñas se encontraba indispuesto. Preocupado, ya que desde hace más de un año recibe tratamiento oncológico, alertó a los sanitarios lo antes posible.

El lío de la noche del ingreso que terminó llamando a un taxi

Desde el año pasado, Jesús Mariñas recibe tratamiento oncológico en el hospital madrileño en el que permanece ingresado. Sin embargo, el personal de la ambulancia que acudió a atender a Jesús quiso trasladar al periodista a otro centro médico, ya que el hospital Ramón y Cajal no es el que le corresponde por su lugar de residencia. Sin embargo, le periodista quería que fuese el Ramón y Cajal el que atendiera sus molestias, ya que es donde recibe su tratamiento contra el cáncer de vejiga que padece. Por este motivo, y tras no llegar a un acuerdo con el personal de ambulancia, tuvieron que realizar el traslado en taxi.