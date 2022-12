Estamos acostumbrados a ver a una Mariló Montero muy maquillada. La presentadora de televisión sabe cómo funciona la televisión y no sale a cámara sin producirse. Eso sí, para ella nunca ha sido un problema mostrarse tal y como es y cuando ha tenido que enseñar sus momentos de relax en casa, lo ha hecho. No ha tenido miedo por los mensajes que podrían mandarle. Eso es lo que acaba de hacer la presentadora de televisión, que se ha hecho un llamativo ‘selfie’ en casa.

Desde el salón de su casa, Mariló Montero se ha hecho una foto en el espejo, donde la podemos ver sin una gota de maquillaje. «Cara lavada y a descansar», escribe mostrando su cara al natural, que es muy diferente a la que le vemos cuando sale en la pequeña pantalla, donde el maquillaje y la iluminación de los focos le ayudan para lucir espectacular.

Esta es la impactante foto de Mariló Montero sin maquillaje

Aunque no lleva ni una gota de maquillaje porque está dispuesta a descansar después de un día duro, su look parece no indicar lo mismo. Y es que aunque estaba en casa para disfrutar de un ratito de calma, Mariló Montero luce unos pantalones de pinzas en color camel, una blusa con estampado de leopardo y unos botines con tachuelas. Doy por hecho que vuestros looks para estar por casa son mucho más cómodos y gustosos.

Pero entendemos las ganas de Mariló de descansar. Y es que está a punto de vivir una de las noches más intensas de su vida como presentadora de las Campanadas en Mediaset. Lo hará junto a Risto Mejide. El último día del año acompañarán a los espectadores tanto a la salida del 2022 como en la entrada de 2023 y lo harán en todos los canales del grupo. Por primera vez se convierten en la apuesta de Mediaset para ello y, aunque quedan días para ver el resultado, lo cierto es que en redes sociales su bombazo hizo mucho ruido.

Estará junto a Risto Mejide en las Campanadas de Mediaset