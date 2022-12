Adara Molinero está viviendo unas horas complicadas. Y es que se ha sometido a una operación de nariz para hacerse un retoque. Esto era algo que llevaba tiempo pensando en hacerse y por fin se ha atrevido. Esta operación le ha obligado no solo a entrar en quirófano, también a permanecer ingresada en el hospital. Desde su habitación compartía precisamente la foto más impactante de ella misma.

Desde la cama del hospital se puede ver a Adara llena de vendas en la cara, algo que es normal, ya que te ponen algunos apósitos proteger la zona. Sobre todo, los primeros días. Aunque vemos a la ganadora de ‘Gran Hermano VIP’ cansada por la anestesia y la operación, esta deja claro a través de un mensajes que está «todo bien».

La ‘influencer’, muy cansada, comparte esta foto desde el hospital

Con esta imagen ha querido tranquilizar a todos sus seguidores, que han estado muy pendientes de la última hora de su operación. Fue hace unos días cuando Adara anunciaba en sus redes sociales que se iba a someter a una intervención para retocarse la nariz. «Mi sueño desde hace muchos años se hace realidad», declaraba hace unos días nerviosa aunque ilusionada por dar el paso.

Esta decisión no la ha tomado de la noche a la mañana, ya que ha tenido que meditar mucho con ella misma para hacerlo: «Después de pensarlo mucho, muchísimo durante años, por fin me he decidido», terminaba diciendo unos días antes de entrar en quirófano y cumplir su sueño.

Para ella era un paso importante, ya que algo de su nariz no le gustaba. Tanto es así que le había creado un complejo. «Es un complejo que tenía desde que era una adolescente. Nunca he hablado de esto, pero siempre me la miro en las fotos, en vídeos, en todo… Y pues para sentirme mejor conmigo misma», terminaba diciendo.

Ya descansa en casa de su madre

Después de vivir unas horas complicadas tras la operación de nariz, Adara Molinero recibía el alta. Para estar más atendida, la ‘influencer’ se iba a casa de su madre. Desde allí compartía una imagen en el sofá. Y es que ahora tocan unos días de recuperación y no hay nada como recibir los mimos de mamá para estar mejor. «Ya estoy en casita de mi madre. Gracias por todos vuestros mensajes de cariño», decía feliz.

En casa de su madre descansará hasta que tenga que volver al hospital para someterse a las curas. Ahora mismo está llena de vendajes, pero poco a poco le irán retirando los tapones que suelen poner, así como la férula, que tiene la labor de mantener la nueva forma de la nariz tras la operación. Habrá que esperar unos días para empezar a ver el resultado de la rinoplastia de Adara Molinero.