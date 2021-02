El actor, en el punto de mira tras el supuesto fraude a Hacienda, ha cargado contra los medios: «He tenido miedo de llegar a casa por encontrarme a las periodistas que me han seguido durante meses para enterarse de mi historia personal».

Imanol Arias se ha sentado en ‘La hora D’, el programa que presenta Dani Rovira en La1 de Televisión Española. El espacio analizaba esta semana cuestiones como el éxito y la fama, y por este motivo ha preguntado a varios rostros conocidos si compensa la popularidad y cuál es el peaje que hay que pagar por triunfar. Entre los invitados al espacio se encontraban Ana Milán, Hiba Abouk y el protagonista de ‘Cuéntame cómo pasó’. Este no ha dudado en aclarar que prefiere el éxito a la fama, ya que este tiene que ver más con «un logro personal y tiene más que ver contigo».

«Dentro de la extrañeza de dos conceptos tan antinaturales, el éxito me parece más auténtico que la fama», decía el actor, para quien «la fama es una cosa de quita y pon«. El intérprete se mostraba cauto en el programa. De hecho, apenas ha hablado de los fracasos de su vida. Ni de grandes batacazos, como el que ha vivido a raíz de sus problemas con Hacienda.

La situación económica y judicial del leonés se encuentra en una situación especialmente delicada, después de que la Agencia Tributaria adjudicase al actor, así como a su compañera de reparto, Ana Duato, siete delitos fiscales, cometidos entre 2009 y 2015. Se les acusa de supuesto fraude fiscal y el ente público solicita para él 28 años de cárcel, mientras que la actriz que encarna a su mujer en la serie de la cadena estatal podría pasar hasta 32 años entre rejas.

El actor se ha sentido perseguido por la prensa: «He tenido miedo de llegar a casa»

Los últimos meses en la vida de Imanol Arias han estado cargados de incertidumbre y preocupación. Por eso ha arremetido contra los medios de comunicación, contra los que se ha mostrado especialmente crítico. Se ha sentido perseguido y acosado. Por este motivo ha lanzado un duro ataque contra la prensa: «He tenido miedo de llegar a casa por encontrarme a las tres periodistas que me han seguido durante día y noche durante meses para enterarse de mi historia personal».

«Estas señoritas las mandan y las ponen en mi casa día y noche durante meses. En la pandemia y en la no pandemia», se ha lamentado el actor. «Se acercan a mí unos metros. Se caen delante tuyo para generar un…. porque ya lo saben hacer. Hay un número que es que se caen. Van contigo andando y como tú no te paras se caen. Ese es el único agobio», añadía. Dani Rovira le sugería que prepare la segunda parte de ‘Anacleto: agente secreto’ para devolverles el gesto «con la misma carta». Entonces, el intérprete respondía: «A veces hay que salir volando».

El pasado mes de octubre, Imanol Arias confesaba estar cansado de trabajar en la serie ‘Cuéntame cómo pasó’. «La tele es mi gran éxito y mi gran fracaso. Hacer 20 años un éxito está bien para la vida, pero es terrible. Realmente yo lo hago por mi compromiso, pero no es lo más agradable ni lo que quiero. Tengo 20 años de media creatividad muerta», decía a Mara Torres en la entrevista para el programa ‘El Faro’, de Cadena Ser. «La tele me ha dado mucho trabajo, muchas posibilidades, un trabajo hermoso… ‘Cuéntame‘ es un trabajo hermoso que, con el paso del tiempo, se ha convertido en algo que estoy deseando que, de forma natural y con gran éxito, me libere. No sufro allí, pero simplemente es una sensación de decir…uff», añadía.

«Lo he perdido todo»

«No me gusta hablar de ello pero en realidad mi gran éxito en ‘Cuéntame’ ha sido mi gran tragedia también, porque lo he perdido todo. Ni siquiera supe gestionar, aparentemente, lo que gané; que se ganaba mucho. Hasta eso me puede llevar a un conflicto, incluso», ha asegurado el actor.

Los problemas con Hacienda de Imanol Arias han puesto al actor en el punto de mira. Hace unos meses supimos que la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional pedía 31 años de cárcel para Ana Duato y 27 para Imanol por varios delitos contra la Hacienda Pública que se enmarcan el caso Nummaria, el despacho de abogados que presuntamente se dedicaba a la evasión de impuestos de sus clientes.

Ambos intérpretes, protagonistas de la serie ‘Cuéntame cómo pasó’, llevan meses implicados en un caso de fraude fiscal. En junio de 2019 la Audiencia Nacional propuso juzgar a 30 personas en el caso Nummaria, entre las que se encontraban clientes, abogados y tres sociedades destinadas a crear empresas para defraudar cifras millonarias. El dinero supuestamente defraudado procede de los ingresos percibidos por la pareja de artistas en la serie de la cadena estatal en la que dan vida al matrimonio Alcántara. Las cuotas defraudadas son: cerca de tres millones de euros por parte de Imanol y casi dos por parte de Ana. Según la Fiscalía, él habría defraudado 2,78 millones entre 2009 y 2015, aunque ya ha abonado 2,33 millones. Por su parte, Hacienda estima que Duato defraudó 1,9 millones de euros durante siete años. Al inicio de la investigación, la actriz abonó 708.130 euros.

«Estoy mal, lógicamente», reconocía el actor hace un año. «No voy a hacer ninguna declaración. Si me lo permitís me dejáis ir tranquilamente y no perseguirme, no quiero montar el número», pedía. Tanto él como Duato han defendido siempre su inocencia. Ambos han alegado que no sabían que se estuviese cometiendo un fraude. Lo cierto es que la investigación le está afectado enormemente.