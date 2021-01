Los seres queridos del hermano de Paquirri, fallecido a los 75 años, le han dado un último adiós en el tanatorio de Barbate.

Familiares y amigos se han reunido esta tarde para dar un último adiós a José Rivera Pérez, más conocido como «Riverita«, que ha fallecido a los 73 años como consecuencia de una larga enfermedad. Entre los primeros en desplazarse hasta el tanatorio se encontraban su sobrino José Antonio Canales Rivera, quien acudió acompañado de su madre, Teresa Rivera, muy afectada tras el fallecimiento de su hermano.

El hermano de Paquirri ha fallecido en su casa de Barbate en torno a las 5 de la madrugada de este viernes. Ha muerto junto a toda su familia, que ha estado muy pendiente de él. El estado de salud del que fuera torero era muy delicado, por lo que se esperaba este triste desenlace en cualquier momento.

«Para nosotros es doloroso, hemos intentado disfrutar al máximo posible a su lado y estar con él. Esto es ley de vida. Lo asumiremos y disfrutaremos de su recuerdo», ha comentado el torero, quien no se ha separado un solo momento de su progenitora. El colaborador de ‘Sálvame’ ha recordado a su tío como «un tipo increíble, fantástico, para disfrutar de él» y que se merece que todos sus seres queridos puedan estar hoy juntos para rendirle un último tributo. Teresa Rivera, por su parte, destacaba la calidad humana de Riverita y ha explicado que muchas personas de su entorno no podrán estar presentes su último adiós, pero «es como si estuvieran» , ya que no paran de recibir mensajes de apoyo y de condolencias.

Vestida de luto, Arancha, la hija de Antonio Rivera no podía ocultar su dolor al llegar al tanatorio. El pasado 18 de noviembre fue ella la responsable de relatar cómo había sido el encuentro familiar de su padre con sus sobrinos: Cayetano, Fran y Kiko Rivera, que viajaban hasta Barbate para visitarlo. Un encuentro histórico en el clan que se producía después de que el hijo de Isabel Pantoja entrara en conflicto con su madre y decidiera estrechar lazos con su familia paterna. De aquel encuentro, los tres hijos de Paquirri publicaron bonitas imágenes de la reunión.

Poco después de conocerse la noticia sobre su muerte, Fran y Cayetano Rivera compartían sendos mensajes en sus respectivas redes sociales. «Hoy en el cielo están de suerte… ‘Mi edad es mi sabiduría’, decía. En su tarjeta de visita un sin fin de oficios, ‘Torero’ del que más se enorgullecía. Tocado con la varita de Dios para ser un genio pero de chalado no tenía nada, lo suyo era otro tipo de delirio, otro tipo de locura», ha destacado Cayetano en un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. «Apasionado de los toros, amante de la risa, capaz de volar y de hacerte soñar desde una silla. Su vida en un folio sería trazos de colores, flores, estrellas, la luna… El mundo ahora, tío José, es un poquito peor sin la magia de tu fantasía. Gracias por tu imaginación, por enseñarme a vivir desde tu perspectiva. Gracias tío José por haber existido en mi vida», declara. Y Cayetano se despide con un «te voy a echar de menos pero tu recuerdo será mi sonrisa. Te quiero tío José, nos vemos en la otra orilla».

Fran Rivera, por su parte, escribía unas emocionadas palabras: «Siempre se van los mejores. Ya hace tiempo que hay muchos que te quieren esperándote y tú como siempre haciendo las cosas tuyas, les has hecho esperar. Has sido distinto, último bohemio de arte. Te voy a echar de menos tío José. Ya nos veremos. Da besos a todos ahí arriba de mi parte».