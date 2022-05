Desde el pasado viernes 29 de abril, mucho se ha hablado de una famosa llamada entre Marta Riesco, Rocío Carrasco y el director de la revista Lecturas. Fue la reportera de ‘El programa de AR’ quien anunció que días atrás la hija de Rocío Jurado le había llamado para ofrecerle un trabajo profesional que no «iba a poder rechazar». A lo largo de estos días, mientras que Riesco se seguía reafirmando en su versión, el entorno cercano a Rocío Carrasco desmentía cualquier información. Este martes era la propia Rociíto quien se sentaba en el plató de ‘Sálvame‘ para decir que ella nunca había hablado con la reportera y además entregaba al programa la prueba que aprobaría su versión y desmontaría la de Marta Riesco.

Rocío Carrasco entrega a ‘Sálvame’ las imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante

A principio de la tarde de este martes, Jorge Javier y Rocío se trasladaban hasta el restaurante donde ocurrieron los hechos. Tras unas primeras palabras en el local, el presentador y Rociíto regresaban a las inmediaciones de Telecinco con las pruebas que desmontaría la versión de Marta Riesco. Y es que el programa ha tenido acceso a las imágenes de las hasta cuatro cámaras de seguridad que se encontrarían dentro del local y que probarían que Luis Pliego recibió una llamada, se alejó de la mesa en la que se encontraba Fidel Albiac y Rocío Carrasco y entablaría una breve conversación con una persona antes de volver a la mesa para seguir degustando la comida. Según estas imágenes, Rocío Carrasco no habló con Marta Riesco en el momento captado por las cámaras de seguridad.

Antes de emitir las imágenes han mostrado un documento de la empresa de seguridad del restaurante en la que aclaraban el desfase horario entre las cámaras y el horario. Y es que según el certificado expedido por la empresa hay una diferencia horaria de las cámaras de entre 15 y 17 minutos. Un certificado que ha querido mostrar por si alguien se fija en ese detalle y desmiente la versión de Rociíto. Ha querido dejarlo todo bien atado antes de mostrar estas imágenes que, tal y como han asegurado en el programa, todas las personas que aparecen en ellas han dado el expreso consentimiento para su emisión.

En las imágenes se verían al director de la revista hablando en solitario por teléfono

Tal y como se pueden ver en las mencionadas imágenes, Rocío Carrasco, Fidel Albiac y el director de la revista entran en el local y saludan al dueño del mismo. Los tres junto al personal del restaurante pasan al gran salón donde siguen saludando a los trabajadores del recinto. Posteriormente se sientan en la mesa asignada. En un momento el director abandona la mesa tras recibir una llamada y se aparta a una zona donde no hay nadie a su alrededor. Pasados unos segundos, regresa a la mesa donde estarían Rocío y Fidel. En ningún momento se pueden ver a los comensales en la mesa ya que no hay cámara de seguridad que enfoque directamente a la mesa en la que se encontrarían los tres disfrutando de una comida.

Tras ver las imágenes, Rocío Carrasco ha estallado contra Marta Riesco: «Puedo decir y digo con la boca muy grande que yo nunca he llamado a Marta Riesco. Nunca he hablado ni directa ni indirectamente con ella ni por un teléfono mío ni de otra persona ni en manos libros. Yo nunca le he ofertado a Marta Riesco un trabajo ni directa ni indirectamente«.

